BIST 10.896
DOLAR 42,44
EURO 49,04
ALTIN 5.560,95
HABER /  SAĞLIK

DSÖ'den korkutan rapor! Tüberküloz nedeniyle her yıl bir milyon kişi hayatını kaybediyor

DSÖ'den korkutan rapor! Tüberküloz nedeniyle her yıl bir milyon kişi hayatını kaybediyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, "dünyanın en ölümcül bulaşıcı hastalığı" olan tüberküloz nedeniyle her yıl 1 milyon kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Abone ol

Kluge, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, tüberküloz hastalığına ilişkin paylaşımda bulundu.

1 MİLYON KİŞİ ÖLÜYOR

"Tüberküloz, her yıl 1 milyon kişinin ölümüne yol açan dünyanın en ölümcül bulaşıcı hastalığıdır." ifadesini kullanan Kluge, ilaç direnci, tüberküloz-HIV koenfeksiyonu ve sağlık bakımına eşitsiz erişimin yanı sıra yetersiz finansmanın krizi daha da derinleştirdiğini belirtti.

DSÖ, 12 Kasım'da yayımladığı "2025 Küresel Tüberküloz Raporu"nda, 2024'te 1,2 milyondan fazla kişinin tüberküloz nedeniyle hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 10,7 milyon kişinin bu hastalıktan etkilendiğini bildirmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Schneider Electric'te üst düzey atama yapıldı
Schneider Electric'te üst düzey atama yapıldı
İsrail ordusunda 7 Ekim tasfiyesi: Komutanlar görevden alındı
İsrail ordusunda 7 Ekim tasfiyesi: Komutanlar görevden alındı
Türkiye’nin ilk makine halısını üreten Gümüşsuyu halı sektörde bir ilke imza atıyor!
Türkiye’nin ilk makine halısını üreten Gümüşsuyu halı sektörde bir ilke imza atıyor!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, basın toplantısı düzenledi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, basın toplantısı düzenledi
Demet öğretmen iki öğrencisi için her gün 34 kilometre yol katediyor
Demet öğretmen iki öğrencisi için her gün 34 kilometre yol katediyor
CHP'den Özgür Özel yönetimine peş peşe mektup
CHP'den Özgür Özel yönetimine peş peşe mektup
İlim Yayma Ödülleri 29 Kasım'da sahiplerini bulacak! Bilal Erdoğan'dan açıklama
İlim Yayma Ödülleri 29 Kasım'da sahiplerini bulacak! Bilal Erdoğan'dan açıklama
Yemeksepeti'nde üst düzey atama
Yemeksepeti'nde üst düzey atama
12 yaşındaki çocuk okulda kalp krizi geçirdi
12 yaşındaki çocuk okulda kalp krizi geçirdi
İstanbul'da dehşet! Taksiden indirip eski eşini öldürdü
İstanbul'da dehşet! Taksiden indirip eski eşini öldürdü
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, COP31'e ev sahipliği yapacak Türkiye'yi kutladı
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, COP31'e ev sahipliği yapacak Türkiye'yi kutladı