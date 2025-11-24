Demet öğretmen iki öğrencisi için her gün 34 kilometre yol katediyor

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan sınıf öğretmeni Demet Kasırga, 2 öğrencisi bulunan okuluna ulaşabilmek için günlük 34 kilometrelik yolu katediyor.

Abone ol

211 nüfuslu Kırsal Kesiktaş Mahallesi'nde görev yapan Kasırga, öğrencileri Hatice ve Nigar Ece Yılmaz'ın eğitimden geri kalmaması için her gün ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki okula gidip geliyor.

Zaman zaman kendi aracıyla zaman zaman da otobüsle yolculuk yapan genç öğretmeni, fedakar tutumu nedeniyle Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan ziyaret ederek tebriklerini iletti.

Genç öğretmene çiçek takdim edip Öğretmenler Gününü kutlayan Doğan, Kasırga'nın özverili çalışmasının her türlü takdiri hak ettiğini belirterek, "Demet Öğretmenimizin belki 2 öğrencisi var ama onların kalplerinde kurduğu dünyalar pek çok sınıftan daha büyük. Gösterdiği fedakarlık, bitmeyen azmi, sevgisi ve iki evladımız için verdiği mücadele, mesleğine olan adanmışlığının en güzel örneği. Bu yüzden kendisine minnettarız." dedi.

Öğretmen Demet Kasırga ise öğrencilerinin az veya çok sayıda olmasıyla ilgilenmediğini, kendisine verilen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirip öğrencilerini geleceğe hazırlamak istediğini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kasırga, bu tür ziyaretlerin hem kendisi hem de öğrencileri için motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.