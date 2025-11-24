THY'den yeni ucuz bilet kampanyası! Fiyat ve tarihler duyuruldu

Havayolu şirketleri farklı zamanlarda çeşitli destinasyonlara müşterilini uçurmaya yönelik kampanyalarına devam ediyor. Bu çerçevede Türk Hava Yolları da yeni indirimli uçak bileti kampanyasını kamuoyuyla paylaştı. İşte tarihler, fiyatlar ve tüm detaylar...

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu Türk Hava Yolları, Türkiye'den Güney Avrupa'ya seyahat edecek misafirlerine avantajlı fiyatlarla uçuş imkânı sunuyor.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen Türk Hava yolları misafirleri, 24 Kasım-30 Kasım 2025 tarihleri arasında satın alacakları biletlerle 12 Ocak 2026 - 18 Mart 2026 tarihleri arasında uçuş gerçekleştirebilecek.

DESTİNASYONLAR VE FİYATLAR BELLİ OLDU

Bu çerçevede müşteriler belirtilen tarihlerde; Atina ve Selanik'e 129 USD; Torino, Bari, Napoli, Katanya'ya 189 USD; Roma, Milano, Venedik, Bolonya, Malta, Lyon, Marsilya, Nice, Toulouse, Bordo'ya 199 USD; Barselona, Madrid ve diğer İspanya şehirlerine 209 USD; Paris, Lizbon ve Porto'ya ise 219 USD'den başlayan fiyatlarla uçuş ayrıcalığı elde edecek.