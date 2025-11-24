BIST 10.853
POLİTİKA

CHP Genel Başkanı Özel'den "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP Genel Başkanı Özel'den "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda "24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyor, tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Hak ettikleri değeri görecekleri günler çok yakın." dedi.

 CHP lideri Özel, sosyal medya platformundan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Özgür Özel, mesajında şunları kaydetti:

"İki öğretmenin evladı olarak çok iyi biliyorum ki öğretmenlik sabrın, adaletin ve umut üretmenin adıdır. Atanmayan öğretmenler başta olmak üzere tüm eğitim emekçilerinin hakkını aramak, nitelikli ve eşit eğitim için mücadele etmek hepimizin sorumluluğu. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyor, tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Hak ettikleri değeri görecekleri günler çok yakın."

