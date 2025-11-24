BIST 10.853
MediaMarkt yenilenmiş cihaz satışında 6 ayda yüzde 100 büyüdü

MediaMarkt Türkiye, yenilenmiş cihaz hizmetiyle kullanılmış akıllı telefonları yenileyerek satış hacmini son 6 ayda yüzde 100 artırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, her cihazın ikinci kullanım ömrünü hak ettiğine inanan MediaMarkt Türkiye, bugüne kadar 200 bin eski cihazı ekonomiye kazandırırken, yaklaşık 37 bin yenilenmiş cihazı da tüketicilerle buluşturdu.

MediaMarkt Türkiye, yenilenmiş cihaz hizmetiyle kullanılmış akıllı telefonları yenileyip, yeniden piyasaya sunarak döngüsel ekonomiye katkı sağlarken, yenilenmiş telefona en çok ilgi gösteren iller, Kayseri, Bursa, Ankara, Adana ve Sakarya oldu.

Yenilenmiş telefon pazarının gelecek iki yıl boyunca yıllık yüzde 15-20 bandında büyümesi beklenirken, Türkiye'de her yıl yaklaşık 6 milyon ikinci el telefonun el değiştirdiği öne çıktı.

Tüketicilerin güvenilir, garantili ve uygun fiyatlı cihaza duyduğu ihtiyaç, bu segmentteki büyümeyi destekledi.

MediaMarkt Türkiye, eski cihazları Türk Standardları Enstitüsü (TSE) onaylı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) denetimli merkezlerde yenileyerek 12 ay garantili şekilde satışa sunuyor.

Şirketin sürdürülebilir ürün yaşam döngüsü stratejisi, ürün kiralama, eskisini getir yenisini götür, onarım ve yenilenmiş ürünler olmak üzere dört bölümden oluşuyor.

Bu kapsamda kullanım ömrünü uzattığı sürdürülebilir ürünleri tüketiciyle buluşturan şirket, bugüne kadar 200 bin kullanılmış cihazı geri alırken yaklaşık 37 bin yenilenmiş cihazı da yeniden kullanıcılarla bir araya getirdi.

Nisanda aylık ortalama satış adedine göre yüzde 100 büyüyerek satış hacmini genişleten MediaMarkt Türkiye, her ay büyüme eğilimini sürdürüyor.

