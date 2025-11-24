Cem Küçük İmralı mevzusunda ters köşe yaptı! 'Yanlış' olur deyip CHP'ye hak verdi

İMRALI'ya yapılacak olan komisyon ziyareti gündemde. Cem Küçük'ten bu konuyla ilgili gelen yazı ise ters köşeye yatırdı. Küçük, 'CHP'nin gitmeme kararını' doğru bulduğunu belirtti. Küçük'e göre "Silah bırakma olmadan atılacak her adım yanlış olur".

İMRALI’ya yapılacak komisyon ziyareti konusunu köşe yazısında irdeleyen Cem Küçük, silah bırakma olmadan yapılacak her adımın hata olacağını savundu. "Hukuki düzenleme de ziyaret de silah bırakmadan sonra olmalı" diyen Cem Küçük, CHP'nin "gitmeme" kararını da doğru bulduğunu söyledi. YPG'nin süreçteki durumunun belirsiz olduğunu da hatırlatan Cem Küçük şunları yazdı:



SİLAH BIRAKMA NE OLDU?

-TBMM Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, güvenlik ve istihbarat birimlerinin örgütün silah bırakmasını tespit ettikten sonra “Terörsüz Türkiye” kapsamında yasal düzenlemelere geçileceğini söyledi. Ayrıca devlet büyüklerimizin tamamı yaz sonuna kadar silah bırakma olacağını söylemişti. Neredeyse aralık ayına geldik. Silah bırakma ne durumda bilmiyoruz. Ne zaman biter onu da bilmiyoruz. Ben hep derim, benim için önemli olan devletimizin yetkili isimlerinin ne dedikleri.

-Bugünlerde komisyon İmralı’ya da gidecek.

-Silah bırakma olmadan atılacak her adım yanlış olur. Önce silah bırakılsın. Sonra Meclis’te her şey konuşulur.

-Silah bırakmadan Öcalan’ın yanına gitmek ya da hukuki düzenleme yapmak doğru olmaz.

-Türkiye’de süreç uzadıkça konular gündemden düşüyor. O yüzden daha somut adımların bir an önce atılması lazım.

-CHP’nin, İmralı’ya gitmeyi AK Parti’ye göre tavır alması yanlış. CHP’nin kendi fikri olmalı. AK Parti gitmeyeceğiz dese, biz gidelim mi diyeceklerdi? CHP bu ikilemden kurtulmalı.

-Ha, silah bırakma olmadan İmralı’ya gitmemesi doğru karar. Ancak tereddütlü siyaset onlara da zarar veriyor.

-İşin yasal düzenleme kısmı da silah bırakmadan sonra olmalı. Kaldı ki hükûmet de silah bırakmayı bekliyor.

YPG DE SİLAH BIRAKACAK MI?

-Bir de Suriye kısmı var. Suriye’de YPG silah bırakmış değil. Merkezî hükûmete de tabi olmadı. Orada durum ne olacak? Kuzey Irak gibi bir durum mu olacak yoksa YPG gerçekten silah bırakacak mı? Onu da bekleyip göreceğiz. Ancak İsrail sürekli Suriye topraklarını vuruyor. Azez’e kadar uçak uçurdu. İsrail pek de duracak gibi durmuyor. YPG silah bırakmadıkça bizim için tehdit bitmez.