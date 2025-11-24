BIST 10.911
HABER /  GÜNCEL

İstanbul için valilikten 'sokak köpeği' kararı! Tüm ilçelere talimat verildi artık...

İSTANBUL Valiliği, sokak köpeklerine yönelik bir son dakika kararını duyurdu. Valilik ilçelere "Sağlık ve eğitim kurumları, havalimanları, ibadethaneler, park, bahçe, yol kenarları ve oyun alanlarında sahipsiz köpeklere yönelik kontrolsüz beslemeye müsaade edilmemesi" talimatını yolladı. Yazıda sahipsiz köpeklerin kısırlaştırılma ve aşı için acil olarak toplanması da istendi.

İSTANBUL Valiliği hayvan hakları savunucularını kızdıracak bir kararı duyurdu. Valilik İstanbul'da köpeklerin sokaklarda beslenmesine yasak getirdi ve sahiplerin sokak köpeklerinin toplanmasının hızlandırılması talimatını verdi. İstanbul Valiliği'nin ilçelere yolladığı köpek genelgesi şöyle:

SAHİPSİZ KÖPEKLER TOPLATILIP...
-"İlimiz genelindeki tüm belediyelere doğal yaşam alanı ve bakımevi kurulması amacıyla yer tahsisleri yapılmış olup, tahsis edilen alanlarda projelendirme, ihale ve inşaat süreçlerinin ivedilikle tamamlanması,
-Sahipsiz köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması ve rehabilitasyon süreçlerinin hızlandırılarak, köpeklerin bakımevi/doğal yaşam alanlarına nakillerinin meri mevzuat hükümlerine uygun, ivedi bir şekilde gerçekleştirilmesi,

-02.07.2025 tarihli İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nın 5. maddesinde de karar verildiği üzere; Haşere ve kemirgen popülasyonundaki artışın, çevresel kirliliği ve ekolojik denge bozulmalarının önüne geçmek;
-Ayrıca halk sağlığı ve güvenliği açısından karşılaşılabilinecek riskleri azaltmak amacıyla özellikle sağlık ve eğitim kurumları, havalimanları, ibadethaneler, park, bahçe, yol kenarları ve oyun alanlarında sahipsiz köpeklere yönelik kontrolsüz beslemeye müsaade edilmemesi,

-Konunun sıralı sorumlu amirlerce titizlikle takip edilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ayrıca, sahipsiz hayvanlardan kaynaklanabilecek can-mal kaybı ile tüm zararların, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda belediyelerin görev ve sorumluluklarını ihmal etmesi kapsamında değerlendirileceği hususunda; Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim."

