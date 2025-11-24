BIST 10.911
'Fahiş fiyat' şikayeti! Bakanlıktan ünlü kozmetik mağazasına denetim

CİMER ve sosyal medyadan gelen şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı, Türkiye’de çok sayıda şubesi bulunan kozmetik mağaza zincirini denetledi. Denetimlerde 11 üründe fiyat mevzuatına aykırılık tespit edildi, idari para cezası verildi.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin en büyük mağaza zincirlerinden birine yönelik denetim başlattı. Yapılan incelemelerde 11 üründe fiyat mevzuatına aykırılık tespit edilerek idari para cezası uygulandı. 

Ticaret Bakanlığı'nın Basın Danışmanı Bekir Kaplan, konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: 

CİMER ve sosyal medya üzerinden tarafımıza iletilen şikayetler üzerine; Ticaret Bakanlığımız derhal harekete geçmiş, kadın tüketicilerin yoğunlukla alışveriş ettiği ve farklı markalara ait kozmetik ürünlerinin satışının yapıldığı söz konusu mağaza zincirine yönelik bir denetim gerçekleştirmiştir.

Yapılan incelemelerde 11 üründe fiyat mevzuatına aykırılık tespit edilmiş olup, bu aykırılıklar hakkında gerekli idari para cezaları uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerimizin korunmasını, piyasalarda adil, şeffaf ve dürüst ticaret düzeninin tesis edilmesini temel prensip olarak görüyor; vatandaşlarımızı mağdur eden her türlü uygulamaya karşı kararlılıkla gereğini yapmaya devam ediyoruz.

