Kocaeli'de işçi servisi ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.Abone ol
Mehmet Ali G'nin kullandığı 34 LAE 302 plakalı minibüs ile Ahmet A. idaresindeki 31 PD 989 plakalı tır, Dilovası Organize Sanayi 3. Cadde'de çarpıştı.
Kazada, minibüs sürücüsü ile 8 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan minibüs sürücüsünü bulunduğu yerden çıkardı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Gebze, Dilovası ve Körfez ilçelerinde hastanelere kaldırıldı.