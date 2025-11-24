BIST 10.919
DOLAR 42,45
EURO 48,93
ALTIN 5.551,50
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kocaeli'de işçi servisi ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Kocaeli'de işçi servisi ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Abone ol

Mehmet Ali G'nin kullandığı 34 LAE 302 plakalı minibüs ile Ahmet A. idaresindeki 31 PD 989 plakalı tır, Dilovası Organize Sanayi 3. Cadde'de çarpıştı.

Kazada, minibüs sürücüsü ile 8 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kocaeli'de işçi servisi ile tır çarpıştı! Yaralılar var - Resim: 0

İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan minibüs sürücüsünü bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Gebze, Dilovası ve Körfez ilçelerinde hastanelere kaldırıldı.

Kocaeli'de işçi servisi ile tır çarpıştı! Yaralılar var - Resim: 1

ÖNCEKİ HABERLER
Batı Karadeniz için uyarı yapıldı! Fırtınaya dikkat
Batı Karadeniz için uyarı yapıldı! Fırtınaya dikkat
CHP'nin İmralı kararını destekleyen Tanju Özcan: Tehdit ediliyorum
CHP'nin İmralı kararını destekleyen Tanju Özcan: Tehdit ediliyorum
Fenerbahçe maçında Rizespor'un ilk golü öncesi faul var mı? Kırmızı kart doğru mu? Trio yorumladı
Fenerbahçe maçında Rizespor'un ilk golü öncesi faul var mı? Kırmızı kart doğru mu? Trio yorumladı
Arda Güler'li Real Madrid deplasmanda puan kaybetti
Arda Güler'li Real Madrid deplasmanda puan kaybetti
Saadettin Saran: Oyuncularımızla gurur duyuyoruz
Saadettin Saran: Oyuncularımızla gurur duyuyoruz
Brezilya eski Devlet Başkanı Bolsanaro gözaltına alındı
Brezilya eski Devlet Başkanı Bolsanaro gözaltına alındı
Hakan Çalhanoğlu penaltı kaçırdı Inter, Milan'a yenildi
Hakan Çalhanoğlu penaltı kaçırdı Inter, Milan'a yenildi
Berber dükkanına silahlı saldırı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı
Berber dükkanına silahlı saldırı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı
Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray sorusuna yanıt
Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray sorusuna yanıt
İsrail’in Beyrut saldırısında Hizbullah lideri öldü
İsrail’in Beyrut saldırısında Hizbullah lideri öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öğretmeni Semra Acar: Lider olarak doğmuş bir evlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öğretmeni Semra Acar: Lider olarak doğmuş bir evlattı
Selçuk Bayraktar'ın Amerikalı hocasından yıllar sonra itiraf
Selçuk Bayraktar'ın Amerikalı hocasından yıllar sonra itiraf