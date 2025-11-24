Arda Güler'li Real Madrid deplasmanda puan kaybetti

LaLiga'nın 13. haftasında milli oyuncu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid deplasmanda Elche ile 2-2 berabere kaldı.

LaLiga'nın 13. haftasında Real Madrid deplasmanda Elche ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleye etkili başlayan Real Madrid Arda Güler'in içinde bulunduğu pozisyonlar yakalasa da bu şansları değerlendiremedi.

Kontra ataklarla etkili olan ev sahibi ekip de bazı şanslar bulsa da ilk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarıya etkili başlayan Elche 53. dakikada Aleix Febas'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Gelen gol sonrası baskısını arttıran Madrid ekibi 78. dakikada Dean Huijsen ile skora denge getirdi.

Kontra ataklarla etkili olmayı başaran ev sahibi ekip 84. dakikada Alvaro Rodriguez'in harika golüyle tekrardan öne geçti.

Bu dakikadan sonra oyunun baskısını iyice eline alan Real Madrid 88. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Bu dakikadan sonra iki takım da bazı şanslar bulsa da karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.