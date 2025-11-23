BIST 10.923
Trump, Ukrayna savaşı için Biden’ı suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki milyonlarca insanın ölümüne yol açan savaşın Joe Biden yönetiminden kendisine miras kaldığını savunarak, güçlü bir ABD ve Ukrayna liderliği olsaydı savaşın hiç başlamayacağını söyledi. Trump, Ukrayna liderliğinin ABD'nin çabalarına minnet duymadığını dile getirirken, Biden’ı silah satışları ve Ukrayna politikası nedeniyle eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, milyonlarca insanın öldüğü Ukrayna'daki savaşın, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimden miras aldığını ifade ederek, Ukrayna liderliğinin de ABD'nin çabaları için hiçbir minnet duymadığını belirtti.

Trump, ABD Merkezli Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

“Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, güçlü ve düzgün bir ABD ve Ukrayna liderliği olsaydı asla olmazdı” diyen Trump, söz konusu savaştan dolayı eski Başkan Joe Biden’ı suçladı.

Trump, “Asla olmaması gereken, herkesin kaybettiği, özellikle gereksiz yere milyonlarca insanın öldüğü bir savaşı miras aldım.” ve "Ukrayna liderliği çabalarımız için hiçbir minnet duymadı.” ifadelerini kullandı.

Avrupa’nın da Rusya’dan petrol almaya devam ettiğine işaret eden Trump, “ABD, Ukrayna’ya dağıtılması için NATO’ya büyük miktarlarda silah satmaya devam ediyor. Çarpık Biden, büyük paralar dahil her şeyi bedava bedava verdi.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Ukrayna savaşına yönelik barış planı

Donald Trump yönetimince hazırlanan 28 maddelik barış planı önerisi Kiev'e sunulmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, planı istişare etmeye hazır olduklarını belirterek, "Bu planın, nihai barışçıl çözüme temel olabileceğini düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de ABD'nin savaşa son verebilecek "barış planı" üzerinde çalıştıklarını kaydederek, ülkesinin milli çıkarlarına "asla ihanet etmeyeceğini" söylemişti.

