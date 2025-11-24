BIST 10.911
DOLAR 42,45
EURO 48,96
ALTIN 5.541,15
HABER /  SPOR

Hakan Çalhanoğlu penaltı kaçırdı Inter, Milan'a yenildi

Hakan Çalhanoğlu penaltı kaçırdı Inter, Milan'a yenildi

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 12. haftasında oynanan Milano derbisinde Milan, Inter'i 1-0 yendi.

Abone ol

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ilk yarıda gol sesi çıkmazken Milan, 54. dakikada Christian Pulisic'in golüyle öne geçti.

Maçın 73. dakikasında penaltı kazanan Inter'de milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşunda, kaleci Mike Maignan meşin yuvarlağı kurtardı ve Milan karşılaşmadan 1-0 üstün ayrıldı.

Günün diğer maçında Roma, deplasmanda Cremonese'yi 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Roma 27 puanla liderliğe koltuğuna otururken, Milan 25 puan ve averajla ikinci sıraya yükseldi.

Inter ise 24 puanla dördüncü sıraya geriledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Berber dükkanına silahlı saldırı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı
Berber dükkanına silahlı saldırı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı
Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray sorusuna yanıt
Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray sorusuna yanıt
İsrail’in Beyrut saldırısında Hizbullah lideri öldü
İsrail’in Beyrut saldırısında Hizbullah lideri öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öğretmeni Semra Acar: Lider olarak doğmuş bir evlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öğretmeni Semra Acar: Lider olarak doğmuş bir evlattı
Selçuk Bayraktar'ın Amerikalı hocasından yıllar sonra itiraf
Selçuk Bayraktar'ın Amerikalı hocasından yıllar sonra itiraf
Fenerbahçe’den Rize’de tarihi geri dönüş
Fenerbahçe’den Rize’de tarihi geri dönüş
Trump, Ukrayna savaşı için Biden’ı suçladı
Trump, Ukrayna savaşı için Biden’ı suçladı
Sergen Yalçın: Psikolojimiz bozuldu
Sergen Yalçın: Psikolojimiz bozuldu
Ticaret Bakanlığı, skandal ürün için harekete geçti
Ticaret Bakanlığı, skandal ürün için harekete geçti
Yangında ölen otizmli çocuk ile ilgili yürek burkan detay
Yangında ölen otizmli çocuk ile ilgili yürek burkan detay
Beşiktaş evinde Samsunspor'a takıldı
Beşiktaş evinde Samsunspor'a takıldı
Yunan basını Türkiye’nin savunma sanayi adımlarından rahatsız
Yunan basını Türkiye’nin savunma sanayi adımlarından rahatsız