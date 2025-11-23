Beşiktaş evinde Samsunspor'a takıldı

Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş ile Samsunspor arasında Tüpraş Stadı’nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı. Beşiktaş 57’nci dakikada Cengiz Ünder’in penaltı golüyle öne geçerken, Samsunspor 66’ncı dakikada Cherif Ndiaye’nin golüyle skoru eşitledi ve iki takım da puanını birer artırdı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'de günün öne çıkan müsabakalarından biri Beşiktaş ile Samsunspor arasında oynandı.
Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmada taraflar sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı.
Beşiktaş, 57'nci dakikada Cengiz Ünder'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk takım, bu gole 66'ncı dakikada Cherif Ndiaye'nin golüyle karşılık verdi.
Böylece Beşiktaş 20 olan puanını 21'e çıkardı. Samsunspor da 23'ten 24'e yükseldi.
Siyah-Beyazlılar önümüzdeki hafta Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak. Samsunspor da evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.