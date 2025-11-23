BIST 10.923
Yangında ölen otizmli çocuk ile ilgili yürek burkan detay

Şanlıurfa Valiliği, özel bir engelli bakım merkezinde 21 Kasım’da çıkan yangında 7 yaşındaki otizmli Poyraz Efe Öztürk’ün hayatını kaybettiğini açıkladı. Olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturmalar sürerken, merkezin müdürü F.T ile birlikte üç kişi gözaltına alındı ve küçük çocuğun depremzede olduğu, cenazesinin ailesine teslim edilerek defnedildiği belirtildi.

Şanlıurfa Valiliği, özel engelli bakım merkezinde çıkan yangında 7 yaşındaki otizmli Poyraz Efe Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 21 Kasım'da kentteki bakım merkezinde yangın çıktığı bildirildi.

Açıklamada, "İlimizde hizmet veren özel bir engelli bakım merkezinde meydana gelen yangından etkilenen, kuruluşta kalan bir çocuğumuz, maalesef hayatını kaybetmiştir. Meydana gelen olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam etmektedir. Ayrıca Valiliğimiz tarafından idari soruşturma başlatılmış olup süreç yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda aralarında merkezin müdürü F.T'nin de bulunduğu M.İ, Ü.D. ile H.D. gözaltına alındı.

YÜREK BURKAN DETAY

Anne ve babası ayrı olan ve Osmaniyeli depremzede olduğu öğrenilen Poyraz Efe Öztürk'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek defnedildi.

