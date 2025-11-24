BIST 10.923
DOLAR 42,44
EURO 48,90
ALTIN 5.552,75
HABER /  GÜNCEL

Berber dükkanına silahlı saldırı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sinop’un Ayancık ilçesinde bir berber dükkanına motosikletli iki kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin yaralandığını ve zanlıların Bartın’da güvenlik güçlerinin ortak çalışmasıyla yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin motosikletlerine farklı plaka takarak kaçmaya çalıştığını belirten Yerlikaya, yaralı vatandaşa acil şifalar diledi.

Abone ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sinop'ta berber dükkanına silahlı saldırı gerçekleştiren iki şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, dün Sinop'un Ayancık ilçesindeki bir berber dükkanına motosikletli iki zanlı tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 1 kişinin yaralandığını hatırlattı.

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalar sonucu saldırıyı gerçekleştiren L.K. ve P.Ç. isimli şüphelilerin Bartın'da yakalandığını belirten Yerlikaya, "Saldırganlar, motosikletlerine farklı plakalar takarak kaçmaya çalışsalar da yakalandılar️. Saldırıda yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray sorusuna yanıt
Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray sorusuna yanıt
İsrail’in Beyrut saldırısında Hizbullah lideri öldü
İsrail’in Beyrut saldırısında Hizbullah lideri öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öğretmeni Semra Acar: Lider olarak doğmuş bir evlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öğretmeni Semra Acar: Lider olarak doğmuş bir evlattı
Selçuk Bayraktar'ın Amerikalı hocasından yıllar sonra itiraf
Selçuk Bayraktar'ın Amerikalı hocasından yıllar sonra itiraf
Fenerbahçe’den Rize’de tarihi geri dönüş
Fenerbahçe’den Rize’de tarihi geri dönüş
Trump, Ukrayna savaşı için Biden’ı suçladı
Trump, Ukrayna savaşı için Biden’ı suçladı
Sergen Yalçın: Psikolojimiz bozuldu
Sergen Yalçın: Psikolojimiz bozuldu
Ticaret Bakanlığı, skandal ürün için harekete geçti
Ticaret Bakanlığı, skandal ürün için harekete geçti
Yangında ölen otizmli çocuk ile ilgili yürek burkan detay
Yangında ölen otizmli çocuk ile ilgili yürek burkan detay
Beşiktaş evinde Samsunspor'a takıldı
Beşiktaş evinde Samsunspor'a takıldı
Yunan basını Türkiye’nin savunma sanayi adımlarından rahatsız
Yunan basını Türkiye’nin savunma sanayi adımlarından rahatsız
Suriye’den flaş Rusya ve İsrail açıklaması
Suriye’den flaş Rusya ve İsrail açıklaması