Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray sorusuna yanıt

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında 2-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor’u 5-2 yenerek puanını 31’e yükseltti ve derbi öncesi moral buldu. Maç sonrası Çaykur Didi Stadyumu’ndan çıkarken “Galatasaray maçında gol atar mısın?” sorusuna Kerem Aktürkoğlu'nun yanıtı dikkat çekti

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe 2-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 5-2 yendi. Sarı lacivertlilerin gollerini Asensio (2), Talisca, En Nesyri ve Archie Brown attı. Fenerbahçe puanını 31 yaptı ve derbi öncesi hata yapmadı.

Fenerbahçe, 1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk edecek.

Kerem Aktürkoğlu'na Çaykur Didi Stadyumu'ndan çıktığı sırada muhabirler soru sordu.

“Galatasaray maçında gol atar mısın?” sorusuna milli futbolcu, “İnşallah” yanıtını verdi.