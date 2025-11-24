BIST 10.923
DOLAR 42,44
EURO 48,90
ALTIN 5.552,75
HABER /  SPOR

Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray sorusuna yanıt

Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray sorusuna yanıt

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında 2-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor’u 5-2 yenerek puanını 31’e yükseltti ve derbi öncesi moral buldu. Maç sonrası Çaykur Didi Stadyumu’ndan çıkarken “Galatasaray maçında gol atar mısın?” sorusuna Kerem Aktürkoğlu'nun yanıtı dikkat çekti

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe 2-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 5-2 yendi. Sarı lacivertlilerin gollerini Asensio (2), Talisca, En Nesyri ve Archie Brown attı. Fenerbahçe puanını 31 yaptı ve derbi öncesi hata yapmadı.

Fenerbahçe, 1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk edecek.

Kerem Aktürkoğlu'na Çaykur Didi Stadyumu'ndan çıktığı sırada muhabirler soru sordu.

“Galatasaray maçında gol atar mısın?” sorusuna milli futbolcu, “İnşallah” yanıtını verdi.

İlgili Haberler
Fenerbahçe’den Rize’de tarihi geri dönüş
ÖNCEKİ HABERLER
İsrail’in Beyrut saldırısında Hizbullah lideri öldü
İsrail’in Beyrut saldırısında Hizbullah lideri öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öğretmeni Semra Acar: Lider olarak doğmuş bir evlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öğretmeni Semra Acar: Lider olarak doğmuş bir evlattı
Selçuk Bayraktar'ın Amerikalı hocasından yıllar sonra itiraf
Selçuk Bayraktar'ın Amerikalı hocasından yıllar sonra itiraf
Fenerbahçe’den Rize’de tarihi geri dönüş
Fenerbahçe’den Rize’de tarihi geri dönüş
Trump, Ukrayna savaşı için Biden’ı suçladı
Trump, Ukrayna savaşı için Biden’ı suçladı
Sergen Yalçın: Psikolojimiz bozuldu
Sergen Yalçın: Psikolojimiz bozuldu
Ticaret Bakanlığı, skandal ürün için harekete geçti
Ticaret Bakanlığı, skandal ürün için harekete geçti
Yangında ölen otizmli çocuk ile ilgili yürek burkan detay
Yangında ölen otizmli çocuk ile ilgili yürek burkan detay
Beşiktaş evinde Samsunspor'a takıldı
Beşiktaş evinde Samsunspor'a takıldı
Yunan basını Türkiye’nin savunma sanayi adımlarından rahatsız
Yunan basını Türkiye’nin savunma sanayi adımlarından rahatsız
Suriye’den flaş Rusya ve İsrail açıklaması
Suriye’den flaş Rusya ve İsrail açıklaması
Freni boşalan otobüs şarampole düştü
Freni boşalan otobüs şarampole düştü