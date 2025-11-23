BIST 10.923
Yunan basını Türkiye’nin savunma sanayi adımlarından rahatsız

Avrupa ülkelerinin Türkiye ile savunma sanayi işbirliklerini hızlandırdığı süreçte, İngiltere’nin BAE Systems firması ile TUSAŞ arasında hava ve insansız sistemler alanında yeni fırsatları kapsayan bir mutabakat zaptı imzalandı. Yunan basını, bu işbirliğinin Türkiye’nin hızla büyüyen savunma sanayisini daha da güçlendireceğini ve Ankara’nın küresel havacılık alanındaki etkisini artıracağını belirterek anlaşmadan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Avrupa ülkeleri Türkiye ile savunma sanayi alanındaki anlaşmalarını hızlandırmaya başlarken İngiltere’nin BAE System firması ile TUSAŞ geçtiğimiz hafta hava sistemleri ve ilgili teknolojiler alanında işbirliği yapmak için mutabakat zaptı imzalamıştı.

İki dev şirket geleceğe yönelik insansız sistemler alanında ortak fırsatları değerlendirmeyi ve yeni işbirliği alanları oluşturmayı hedeflediklerini vurgulamıştı.

Son dönemlerde ABD ile yakın ilişkiler kuran Türkiye, başta İngiltere olmak üzere Avrupa ülkeleri ile de yakın ilişkiler kurmaya devam ediyor. Yunan basını ise Türkiye’nin batılı ülkeler ile kurmuş olduğu ilişkilerden rahatsız duyarak konuya ilişkin yeni bir makale kaleme aldı.

"TÜRK SAVUNMA SAANYİNİ GÜÇLENDİRECEK HAMLE"

Yunan basını, “Türkiye’ni hızla büyüyen savunma sanayi ağını daha da güçlendirecek bir hamle yaptı” dedi.

İki ülke arasında ortak drone sektöründe araştırmalar, teknoloji paylaşımı, yeni iş fırsatlarına odaklanılacağı ve Ankara’nın küresel havacılık ve savunma sektöründe önemli bir rol üstleneceği konusuna endişe duyan Yunanistan Türkiye’nin agresif adımlar attığını belirterek anlaşmayı eleştirdi.

Yunanistan basını, TUSAŞ’ın; KAAN beşinci nesil savaş uçağı (eski adıyla TF-X)

Hürjet gelişmiş jet eğitim uçağı ve hafif saldırı uçağı

Yerli helikopter yelpazesi (T629 taarruz helikopteri, T925 genel maksat helikopteri)

Anka serisi ve Akinci ağır İHA gibi savaşta kanıtlanmış İHA'lar’ının Türk savunma sanayinin başlıca savunma araçlarından olduğunu vurguladı.

DIŞA BAĞIMLILIKLARI TARİHİ ÖLÇÜDE AZALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın stratejisi ile Türkiye’nin savunma alanında dışa bağımlılığının tarihi ölçüde azaldığını vurguladı.

BAE Systems anlaşması, Birleşik Krallık'ın Tempest altıncı nesil savaş uçağı ekosistemi ve çeşitli sadık kanat adamı insansız hava aracı girişimleri de dahil olmak üzere kendi gelecekteki muharebe hava ve insansız hava araçları programları için aktif olarak uluslararası ortaklar aradığı bir dönemde geldiği ifade edildi.

İTİRAF NİTELİĞİNDE AÇIKLAMA: YAKINDAN TAKİP ETMEMİZİ SAĞLADI

Türkiye’nin ulusal havacılık sanayinde milyarlarca Euro yatırım yaptığı ve NATO müttefikleri ile bağlarını genişleterek, teknolojik yeteneklerinin Avrupa’yı cezbettiği yeni pazar arayışına giren Batılı devletler için ise cazip bir konumda olduğu ifade edildi.

Yunanistan basını ise Türkiye’nin Avrupa ile yakın ilişkisi nedeniyle “Yunan savunma çevrelerinin bu gelişmeleri yakından takip etmesini sağladığı” belirtildi.

