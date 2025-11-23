Çaykur Rizespor - Fenerbahçe / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında gözler, Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik mücadeleye çevriliyor. Milli aranın ardından yeniden sahne alacak olan sarı-lacivertliler, namağlup serisini devam ettirerek zirve yarışında hata yapmamak istiyor. Galatasaray'ın kazandığı haftada puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe, Domenico Tedesco yönetiminde puan farkını tekrar 1'e indirmeyi hedefliyor.

Çaykur Rizespor 2 - 3 Fenerbahçe

65'GOL! Ceza sahası dışından kaleyi yoklayan Marco Asensio takımını öne geçiren golü kaydetti. 3-2.

58'GOL! Anderson Talisca ceza sahasına açılan ortada iyi yükselip kafayla topu ağlara gönderdi.

55'GOL! Fred bir kez daha uzaktan kaleyi yokladı. Fofana'nın hatasında Asensio topu boş ağlara yolladı. Fark bire indi.

46'Maçta ikinci yarı başladı.

İlk yarı sona erdi.

45'İlk yarının sonuna iki dakika ilave edildi.

43'Kerem Aktürkoğlu sol kanattan ceza sahasına girdi. Ancak Taha şut izni tanımadı.

35'Fred'le farkı bire indirmeye yaklaştı Fenerbahçe. Fofana izin vermedi.

30'Çaykur Rizespor köşe vuruşu kullanıyor.

25'Çalımlarla ceza sahasına giren Jhon Duran yakın mesafeden sert bir şut çıkardı. Yahia Fofana net gol pozisyonunda başarılıydı.

23'Kerem'in serbest vuruştan kaleye çıkardığı şut Yahia Fofana'dan döndü. Sonrasında savunma oyuncuları araya girdi.

20'Fenerbahçe sağdan köşe vuruşu kullanacak.

16'GOL! Serbest vuruş için topun başına geçen Laçi sol köşeye çıkardığı şutla takımını 2-0 öne geçirdi.

10'Fred derinlemesine Jhon Duran'a oynadı. Çaykur Rizespor savunması kademedeydi.

8'Golden sonra maç Fenerbahçe'nin santrasıyla tekrar başladı.

7'GOL! Rak-Sakyi'nin içeri çevirdiği topta Ali Sowe net bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

3'Dorgeles Nene'nin sağ kanattan içeri açtığı orta Çaykur Rizespor savunmasından döndü.

1'Maçta ilk yarı başladı.

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe ilk 11'ler

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic, Rak-Sakyi, Laçi, Emrecan, Sowe.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Fred, Nene, Asensio, Kerem, Duran.

KANARYA'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Domenico Tedesco yönetiminde milli araya 4'te 4 yaparak giren Fenerbahçe, Rize deplasmanında galibiyet serisini 5'e çıkartmanın yollarını arayacak. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan Kanarya, Galatasaray'ın kazandığı haftada puanını 31'e çıkartıp, aradaki farkı tekrar 1'e düşürmeyi amaçlıyor.

FENERBAHÇE NAMAĞLUP İLERLİYOR

Fenerbahçe, ligde 12 haftada 28 puan toplarken bu süreçte mağlubiyet yaşamadı. Kanarya, lig tarihinde 12 haftalık süreçte yenilgi almadığı son sezon 2005 yılıydı. Söz konusu sezona 2 beraberlikle başlarken, sonrasında üst üste 12 maçta 3 puan aldı. Sarı-lacivertliler, en iyi sezon başlangıcını yaşadığı 2023-2024 sezonunda ilk 10 haftada puan kaybı yaşamazken, 12 maçta ise 31 puan toplamıştı. Ligde bu sezon mağlup olmayan tek takım konumunda bulunan Fenerbahçe, son 4 maçında hanesine 3 puan yazdırdı.

NELSON SEMEDO CEZALI, OOSTERWOLDE SINIRDA

Kayserispor karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Nelson Semedo, yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Bu müsabaka öncesi sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Oosterwolde, kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakacak.

RİZESPOR İLE FENERBAHÇE ARASINDA 47. RANDEVU

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 46 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 31 defa sahadan galip ayrılırken, yeşil-mavili ekip ise 7 kez kazandı. 8 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 105 gol atarken, Rizespor 43 kez gol sevinci yaşadı. İki ekip arasında geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe, Rize'de 5-0, Kadıköy'de 3-2'lik skorlarla galip geldi.

FENERBAHÇE'DEN KARADENİZ EKİBİNE ÜSTÜNLÜK

Sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibine karşı 11'i lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere üst üste 12 resmi müsabakada galibiyet elde etti. Bu süreçte oynanan maçlarda hücum yönü öne çıkan Fenerbahçe 39 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü. Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi son olarak 30 Eylül 2018'de sahasında 3-0 mağlup etti.