BIST 10.923
DOLAR 42,44
EURO 48,92
ALTIN 5.552,10
HABER /  GÜNCEL

Freni boşalan otobüs şarampole düştü

Freni boşalan otobüs şarampole düştü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde park halindeki bir tur otobüsü, freninin boşalması sonucu hareket ederek bariyerleri aşınca şarampole düştü. Otobüsün arka kısmı toprağa otururken ön kısmı havada kaldı ve kazada yaralanan olmadı. Ekipler, aracı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

Abone ol

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde freni boşalan tur otobüsü şarampole düştü.
Maşukiye Mahallesi Kartepe Caddesi'nde park halindeki 34 GIJ 323 plakalı tur otobüsü, bir süre sonra freni boşalarak hareket etti.

Bariyeri aşarak şarampole düşen otobüsün arka kısmı toprak zemine otururken ön kısmı havada kaldı.

Yaralananın olmadığı kazada, otobüsü bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sığır eti baskısı dünya piyasasını vurdu
Sığır eti baskısı dünya piyasasını vurdu
İsrail: Gazze'de Hamas komutanını öldürdük
İsrail: Gazze'de Hamas komutanını öldürdük
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Sivas'ta temel atma töreninde konuştu
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Sivas'ta temel atma töreninde konuştu
Bakan Yerlikaya, Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 25 şüphelinin yakalandığını bildirdi
Bakan Yerlikaya, Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 25 şüphelinin yakalandığını bildirdi
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi
İtalya Başbakanlığından, Meloni-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama
İtalya Başbakanlığından, Meloni-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama
Valilik açıkladı! Yangında bir çocuk hayatını kaybetti
Valilik açıkladı! Yangında bir çocuk hayatını kaybetti
Arsa sahibi olanlar dikkat! İmarda kazancın yüzde 90'ını devlet alacak
Arsa sahibi olanlar dikkat! İmarda kazancın yüzde 90'ını devlet alacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Suriye'deki Rus üssünün durumunu değerlendirdi
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Suriye'deki Rus üssünün durumunu değerlendirdi
DEM Partili Bakırhan'dan CHP'ye İmralı cevabı: Çok üzüldüm
DEM Partili Bakırhan'dan CHP'ye İmralı cevabı: Çok üzüldüm
Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde duyurdu: Yarın Putin'le görüşeceğim
Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde duyurdu: Yarın Putin'le görüşeceğim