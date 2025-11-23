Freni boşalan otobüs şarampole düştü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde park halindeki bir tur otobüsü, freninin boşalması sonucu hareket ederek bariyerleri aşınca şarampole düştü. Otobüsün arka kısmı toprağa otururken ön kısmı havada kaldı ve kazada yaralanan olmadı. Ekipler, aracı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.Abone ol
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde freni boşalan tur otobüsü şarampole düştü.
Maşukiye Mahallesi Kartepe Caddesi'nde park halindeki 34 GIJ 323 plakalı tur otobüsü, bir süre sonra freni boşalarak hareket etti.
Bariyeri aşarak şarampole düşen otobüsün arka kısmı toprak zemine otururken ön kısmı havada kaldı.
Yaralananın olmadığı kazada, otobüsü bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlatıldı.