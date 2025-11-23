BIST 10.923
Ticaret Bakanlığı, skandal ürün için harekete geçti

Ticaret Bakanlığı, bir e-ticaret platformunda toplumun inanç ve değerlerini hedef alan ürünlerin satışa sunulduğuna ilişkin paylaşımlar üzerine inceleme başlattığını, söz konusu ürünün hızla satıştan kaldırıldığını ve satıcı hakkında gerekli idari süreçlerin başlatıldığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, bir e-ticaret platformunda, toplumun inanç ve değerlerini hedef alan ürünlerin satışa sunulduğuna ilişkin kamuoyuna yansıyan paylaşımlar üzerine inceleme başlatıldığını, ürünün satıştan kaldırıldığını ve satıcı hakkında mevzuat kapsamında gerekli idari süreçlerin başlatıldığını bildirdi.

 Bakanlığın, Nsosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Bir e-ticaret platformunda, toplumun inanç ve değerlerini hedef alan ürünlerin satışa sunulduğuna ilişkin kamuoyuna yansıyan paylaşımlar üzerine, Bakanlık tarafından inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, ilgili birimlerle yapılan koordineli çalışma sonucunda, söz konusu ürünün hızlı şekilde satıştan kaldırıldığı, satıcı hakkında ise mevzuat kapsamında gerekli idari süreçlerin başlatıldığı ifade edildi.

Nefret söylemi, ayrımcılık, milli ve manevi değerlerin hedef alınması, toplum kesimlerinin provoke edilmesi ya da kamu vicdanını zedeleme potansiyeli taşıyan hiçbir ürün, hizmet veya ticari faaliyetin e-ticaret ekosisteminde yer bulmasına izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığımız, tüketicilerin korunması, dijital ticaret ortamının güvenliğinin sağlanması, milli birlik ve toplumsal barışa zarar verebilecek içeriklerin önlenmesi amacıyla denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir. Kamu düzenini zedeleyici her türlü ticari faaliyete karşı gerekli tüm adımlar, hiçbir gecikmeye mahal verilmeden atılacaktır." 

