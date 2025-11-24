Fenerbahçe maçında Rizespor'un ilk golü öncesi faul var mı? Kırmızı kart doğru mu? Trio yorumladı

Fenerbahçe'nin 2-0 geriden gelip 5-2 kazandığı Çaykur Rizespor maçında hakem Çağdaş Altay'nın kararları tartış konusu oldu. Yayıncı kuruluşta yayınlanan 'Trio' programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, 3 kararı yanlış buldu.

RİZESPOR'UN İLK GOLÜNDE FRED'E FAUL VAR MI?

Bahattin Duran: VAR'ın müdahale edebileceği bir pozisyon değil. Bu hareket bana göre sahada faul. Bence net faul.

Deniz Çoban: Topun Fred'e yakın olduğu doğru. Rakibi eşit şekilde mücadele etmiyor kolu açık bence bozuyor. Bence faul verilse daha doğru olurdu.

Bülent Yıldırım: Ben de aynı kanaatteyim. Top Fred'in topuyken top nasıl kazanıldı kol engel olarak kullanıldı. Faul olduğunu düşünüyorum.

RİZESPOR'UN SERBEST VURUŞTAN 2. GOLÜ ATTIĞI POZİSYONDA EL KARARI DOĞRU MU?

Deniz Çoban: Hakemin de çalmaya önce niyeti yok ama sonra öyle bir beden diliyle düdüğü çalıyor. Elle oynama nasıl olmaza bir örnek. Kolların doğal konum da olduğu kesin.

Bahattin Duran: Bu pozisyonda bir ihlal yok. Hatalı karar. Hiçbir şekilde cezalandırılacak bir karar değil.

Bülent Yıldırım: Yanlış tespit. Gol olması hakem adına sıkıntılı oldu. Oyun devam etmeliydi. Hiçbir şekilde ihlal yok.

JHON DURAN'A FAUL VAR MI?

Deniz Çoban: Bu müdahale çok net faul. Hatta sarı kart bile çıkabilirdi.

Bahattin Duran: Her şey görüntülerde açık görünüyor. Tartışmasız bir faul bu. Bir sarı kart çıkmalıydı diyorum. Hakem uyarsaydı yine kabul ederdim. Bunun devamında Rizespor atağında top kornere çıktı gol olsa hakemin hatası yüzünden oldu şeklinde tartışmalara yol açabilirdi.

Bülent Yıldırım: Benim söyleyeceğim top Duran tarafından oynandıktan sonra oyuncunun gecikmiş bir ayak müdahalesi söz konusu. Topuğuyla bastı. Sarı kart derim. Ancak hakemin uyarısını da kabul ederdik. Hakem yanlış yaptı.

LACI'NİN İKİNCİ SARI KARTI DOĞRU MU?

Deniz Çoban: Umut vaat eden ataktan söz edemeyiz. Kaleye çok uzak, Kerem kurtulsa yanında iki kişi var. Niye sarı kart bu? Hakem arkadaşın kendince bunun cevabını vermesi lazım. Ben bu sarı karta asla katılmıyorum.

Bahattin Duran: Ben Laci'nin bu maçta atılmasını kabul edemiyorum. Duran'ın yakınında 2 Rizespor'lu var. Kerem kurtulsa bile yakalama şansı olan oyuncular var. Umut vaat eden atak asla değil. Laci'nin ikinci sarı kartı kesinlikle yanlış.

Bülent Yıldırım: Taktik faul yok. Umut vaat eden atak zaten yok. Hakem çok dar açıda kalınca genişe bakmadan karar verdi. O da oturmadı. Bence de karar yanlıştı.