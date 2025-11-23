En beğenilen genel başkan anketi! Liste bomba zirvedeki isme bakın

ORC Araştırma 11-13 Kasım tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 900 katılımcı ile bir anket çalışması yaptı. Yapılan ankette katılımcılara siyasi parti genel başkanlarının isimleri tek tek okunup, "Her biri için ayrı ayrı beğeni durumunuzu belirtir misiniz?" sorusu yöneltildi.