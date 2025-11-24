CHP'nin İmralı kararını destekleyen Tanju Özcan: Tehdit ediliyorum

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararını savunduğu için tehditler aldığını açıklayarak, "Ne zormuş bu devirde Türk Milliyetçisi olmak?" dedi.

Abone ol

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda İmralı'ya heyet gönderme kararı çıktı. CHP heyet göndermeme kararı yankı uyandırdı.

Karara ilişkin CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinin kararını destekleyen paylaşımlar yaptı.

"Hem Pkk’lı, hem de Fetö’cü alçaklar"

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Özcan tehdit edildiğini savunarak şu ifadelere yer verdi:

"Son zamanlarda yaptığım paylaşımlar ile terörist başının ayağına gidilmesine dönük eleştirilerim sonrasında 2 gündür hem Pkk’lı, hem de Fetö’cü alçaklar arayarak ve mesajlar ile bana hakaret edip tehditler savuruyorlar! Sakın çok garip değil mi? Demeyin. İkisinin de ipi Türkiye düşmanı ABD’nin elinde! Korkmam, korkmuyorum da bu alçaklardan! Sadece Devletin arşivinde bulunsun diye Emniyetle paylaşıyorum! Ne zormuş bu devirde Türk Milliyetçisi olmak?"