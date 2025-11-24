Papa 14. Leo bu hafta Türkiye’ye geliyor

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, bu hafta ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirecek. 46 bin nüfuslu İznik'e ayin için 15 bin Hristiyanın gelmesi bekleniyor. 70 yaşındaki Katolik din lideri, 1967’den bu yana Türkiye’yi ziyaret eden 5. Papa olarak kayıtlara geçecek.

Abone ol

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, 27 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında Türkiye ve Lübnan’a ziyaret gerçekleştirecek. Papa, selefi Francis’in vasiyeti doğrultusunda İznik’te özel bir ayin düzenleyecek.

Hristiyan dünyasının yakından takip ettiği bu ziyaret kapsamında Papa 14. Leo ile birlikte yaklaşık 15 bin Hristiyanın İznik’e gelmesi bekleniyor.

İznik'teki su altı bazilikasını ziyaret edecek olan Leo, Türkiye ziyaretine 27 Aralık'ta başlayacak. Göreve gelmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirecek olan 70 yaşındaki Katolik din lideri, 1967’den bu yana Türkiye’yi ziyaret eden 5. Papa olarak kayıtlara geçecek.

PAPA 14. LEO’NUN KATILACAĞI TARİHİ HRİSTİYAN TOPLANTISI

Papa 14. Leo’nun törenlerine katılacağı İznik Konsili, Hristiyanlık’ta piskoposların katılımıyla düzenlenen ve önemli dinî konuların tartışılıp karara bağlandığı alan olarak biliniyor. İlk Konsil, Roma İmparatoru Konstantin tarafından 325 yılında İznik’te toplanmıştı, bu nedenle İznik Hristiyanlar tarafından önemli bir merkez kabul ediliyor, İlk Konsil toplantısının İznik gölü kıyısında ve daha sonra sular altında kalan bir bazilikada yapıldığı sanılıyor. Bazilikanın kalıntıları 2014 yılında göl suları altında bulunmuştu.