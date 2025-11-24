BIST 10.911
Canlı yayında dikkat çeken Öcalan yorumu: Aradaki makas açıldı

TGRT Haber'de canlı yayındaki programda konuşan eski milletvekili ve eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, “Terörsüz Türkiye” sürecine dair önemli değerlendirmelerde bulunarak, Abdullah Öcalan'ın rolü ve Diyarbakır Anneleri'ne ilişkin dikkat çekici önerilerde bulundu…

Eski Milletvekili Ayhan Bilgen, PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın konumu ve çözüm sürecindeki etkisi üzerine net ifadeler kullandı. Öcalan'ın güvenlik bürokrasisi ile yürüttüğü temaslara dikkat çeken Bilgen, aradaki iletişim farklılıklarına vurgu yaptı.

“ARADAKİ MAKAS AÇILDI”

Eski Milletvekili Ayhan Bilgen, “Öcalan zaten devletin elinde onun çağrısıyla her şey çözülecek değil. Öcalan’ın kendisine gelen heyetlerle yaptığı verdiği mesajla güvenlik bürokrasisi ile yürüttüğü temaslar arasındaki makasın açıldığını biliyorum.”

Diyarbakır Anneleri'nin eylemlerini de değerlendiren Ayhan Bilgen, bu konuda daha hızlı ve somut sonuçlar alınabileceğini ifade etti. Bilgen, çocukları hayatta olanlar özelinde toplumsal uzlaşmanın mümkün olduğunu söyledi.

“ÖCALAN’LA GÖRÜŞMENİN ALTERNATİFİ YOK”

Bilgen, “Diyarbakır Anneleri ile ilgili çok daha hızlı bir sonuç çıkabilir. Çocukları hayatta olanlar konusunda toplumsal uzlaşma da sağlanabilir. Mücadele sadece askeri yöntemlerle yapılmaz. Sadece silahla yapılmaz. Ekonomik, siyasal ve farklı yöntemleri vardır. Bu açıdan Öcalan'la görüşmenin alternatifi olmadığını düşünenlerdenim” değerlendirmesini yaptı.

