Araç kiralama sektörünün aktif büyüklüğü 315 milyar liraya yaklaştı

Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Operasyonel Kiralama Sektör Raporuna göre, yılın üç çeyreğinde operasyonel araç kiralama sektörünün aktif büyüklüğü 314,7 milyar lira oldu.

TOKKDER, bağımsız araştırma şirketi NielsenIQ işbirliğiyle hazırladığı, bu yılın üçüncü çeyrek sonuçlarını içeren "TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu"nu açıkladı.

Rapora göre, yılın üç çeyreğinde operasyonel araç kiralama sektörünün aktif büyüklüğü 314,7 milyar lira olarak gerçekleşirken, geçen yılın aynı döneminde bu rakam 217,8 milyar lira seviyesindeydi. Sektörün filosunda bulunan araç sayısı ise 235 bini bulurken, sektörün filo büyüklüğü 2024 sonu itibarıyla 252 bin olmuştu.

Rapora göre, yılın üçüncü çeyreğinde Renault yüzde 18,6 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault'yu yüzde 15,2 ile Fiat, yüzde 8,9 ile Toyota, yüzde 8,5 ile Volkswagen ve yüzde 7,9 ile Skoda takip etti.

Aynı dönemde sektörün araç parkının yüzde 45,5'i kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 33 ve üst-orta sınıf araçlar yüzde 10,2 pay aldı. Sektörün filosundaki hafif ticari araçların payı yüzde 6,7 olarak gerçekleşti.

Sektörün araç parkında yer alan dizel araçların payında artış görüldü. Buna göre, üçüncü çeyrekte sektörün araç parkının yüzde 58,2'lik bölümünü benzinli araçlar oluştururken, dizel araçların payı yüzde 30,3'e yükseldi. Hibrit ve elektrikli araçların payı ise yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşti.

Sedan araçlar ilk sırada

Rapora göre, üçüncü çeyrekte operasyonel araç kiralama sektöründe sedan gövde tipi, araç tercih sıralamasında birinciliğini devam ettirdi.

Bu kapsamda, sedan gövde tipine sahip araçlar yüzde 41,4 ile birinci sırada, hatchback gövde tipine sahip araçlar ise yüzde 26,6 ile ikinci sırada yer aldı. SUV araçlar yüzde 24 ile üçüncü sırada bulunurken, bu araçları yüzde 0,8 ile station wagon gövde tipine sahip araçlar takip etti.

Aynı dönemde sektörün toplam araç parkının yüzde 85,9'unu otomatik vitese sahip araçlar oluştururken, manuel vitesli araçların payı ise yüzde 14,1 olarak gerçekleşti.

Operasyonel kiralama sektörü 2025'te de ekonomiye önemli oranda vergi girdisi sağlamaya devam etti. Sektörün yılın üçüncü çeyrek sonu itibarıyla ödediği vergi tutarı toplamda 39,35 milyar lirayı buldu.

Sektör, yılın üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 77,8 milyar lira tutarında araç alımı gerçekleştirdi. Bu tutar, 2024 genelinde 95,8 milyar lira seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde operasyonel kiralama ve filo yönetiminde toplam müşteri sayısı 21 bin 800'e geriledi. 2024 sonunda bu rakam 27 bin 800 seviyesindeydi. Müşteri başına düşen araç sayısı yılın üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 10 olarak gerçekleşirken, 2024 toplamındaki 8,3'ü geride bıraktı.

"Sektörümüz 2025'in üçüncü çeyreğini, birinci yarıyıl sonundaki filo adetlerini koruyarak tamamladı"

Açıklamada rapora ilişkin değerlendirmeleri yer alan TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan Tangün, "Enflasyondaki artışla beraber kira fiyatlarının artması ve finansman kaynaklarına erişimdeki engeller sebebiyle, sektörümüz 2025'in üçüncü çeyreğini, birinci yarıyıl sonundaki filo adetlerini koruyarak tamamladı." ifadesini kullandı.

Yılın son çeyreğinde bu trendin bir miktar azalarak 2025'i kapatacağını öngördüklerini bildiren Tangün, şunları kaydetti:

"2024 sonuna göre kıyasladığımızda küçülmenin devam ettiği gerçeğini göz ardı edemeyiz. Enflasyonun kontrol altına alınması ve finansmana erişimin olması durumunda sektörümüz tekrar büyüme sürecine girecektir. 2026'da ise sektörün gelişimini ekonomik aktivitenin seyri, finansmana erişim ve maliyetler belirleyecek. Verimlilik, tasarruf ve risk yönetimi açısından sunduğu birçok avantaja rağmen, ülkemizde iş amaçlı kullanılan araçların ancak yüzde 10 kadarı operasyonel kiralama yöntemiyle finanse edilmiş durumda."

Tangün, Avrupa Birliği ülkelerinde şirket araçlarının finansmanında operasyonel kiralamanın payının son 7 yıl içinde yüzde 48'den yüzde 57'ye çıktığını belirterek, "Tüm bu verilere dayanarak, ülkemiz operasyonel araç kiralama sektörünün büyüklüğünü olması gereken noktaya taşımak için etkin bir iletişim çalışmasıyla operasyonel kiralamanın faydalarını anlatmaya, uluslararası ve büyük ölçekli yerel şirketlerin yanı sıra KOBİ'lerin de şirket araçlarının finansmanında artan oranda operasyonel kiralama yöntemini tercih etmesini sağlamaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.