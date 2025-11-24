BIST 10.919
|
60 lirayı görmüştü, bu gece yarısı tabela yine değişiyor! İndirim geldi

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Geçen hafta iki kez zam gören akaryakıt fiyatlarında bu kez de kapıda indirim var!

Piyasa paydaşlarından alınan bilgilere göre; motorinin litre fiyatının Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,44 lira seviyesinde düşmesi bekleniyor.  

Söz konusu indirim sonrası motorinin litre fiyatı 60 liranın altına gerileyecek.

Peki, 24 Kasım 2025 Pazartesi itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?  İşte bugünden pompaya yansıyan şehir şehir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…

 İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları 

 Benzin litre fiyatı: 54.81 TL  

Motorin litre fiyatı: 59.32 TL  

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

