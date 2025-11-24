BIST 10.919
DOLAR 42,45
EURO 48,93
ALTIN 5.551,50
Altın fiyatlarında düşüş var! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında değer kaybı sürüyor. Geçtiğimiz aylarda 6 bin lirayı sınırını gören gram altın haftaya düşüşle başladı 5 bin 528 liradan alıcı buldu. İşte altın piyasası ve son fiyatlar...

Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü  5 bin 544 liradan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününe değer kaybıyla başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 5 bin 528 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 9 bin 330 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 192 liradan satılıyor.

Altının onsu

Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,4 azalışla 4 bin 50 dolarda seyrediyor.

Rusya ve Ukrayna barış sürecine ilişkin olumlu gelişmeler jeopolitik risklerin azalmasını sağlarken bu durum altın fiyatlarını baskılıyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ile kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi ile Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin doların destek, 4 bin 250 doların direnç konumunda olduğunu ifade etti.

