BIST 10.911
DOLAR 42,45
EURO 48,96
ALTIN 5.541,15
HABER /  GÜNCEL

Bakan Bolat'tan "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı

Bakan Bolat'tan "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Yurdumuzun dört bir yanında gönül vererek görev yapan öğretmenlerimiz, milletimizin istikbali, devletimizin kudreti ve Türkiye Yüzyılı idealimizin en güçlü mimarlarıdır." ifadesini kullandı.

Abone ol

Bolat, NSosyal hesabından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Geleceğin teminatı olan evlatları ilim, irfan ve güzel ahlakla yoğuran, sabır, merhamet ve fedakarlıkla nesiller inşa eden tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en kalbi duygularla tebrik ettiğini bildiren Bolat, "Yurdumuzun dört bir yanında gönül vererek görev yapan öğretmenlerimiz, milletimizin istikbali, devletimizin kudreti ve Türkiye Yüzyılı idealimizin en güçlü mimarlarıdır. Onlar sayesinde nesillerimiz değerlerine bağlı, özgüveni yüksek, ufku geniş bireyler olarak yetişmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm öğretmenleri rahmet ve şükranla yad ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hayatta olan öğretmenlerimize sevdikleriyle beraber hayırlı, sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir ömür diliyorum. Rabbim, ilim ve hikmet yolunda gayret gösteren, evlatlarımıza ışık olan tüm öğretmenlerimizin emeklerini zayi etmesin, gönüllerine güç, sabır ve feraset ihsan eylesin. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun."

ÖNCEKİ HABERLER
Papa 14. Leo bu hafta Türkiye’ye geliyor
Papa 14. Leo bu hafta Türkiye’ye geliyor
Canlı yayında dikkat çeken Öcalan yorumu: Aradaki makas açıldı
Canlı yayında dikkat çeken Öcalan yorumu: Aradaki makas açıldı
Araç kiralama sektörünün aktif büyüklüğü 315 milyar liraya yaklaştı
Araç kiralama sektörünün aktif büyüklüğü 315 milyar liraya yaklaştı
'Fahiş fiyat' şikayeti! Bakanlıktan ünlü kozmetik mağazasına denetim
'Fahiş fiyat' şikayeti! Bakanlıktan ünlü kozmetik mağazasına denetim
ABD, Rusya-Ukrayna savaşında tarafların "barış taslağı" hazırladığını açıkladı
ABD, Rusya-Ukrayna savaşında tarafların "barış taslağı" hazırladığını açıkladı
ABD NOTAM ilan etti THY seferleri iptal edildi! Yeni bir savaş mı başlıyor?
ABD NOTAM ilan etti THY seferleri iptal edildi! Yeni bir savaş mı başlıyor?
Kocaeli'de işçi servisi ile tır çarpıştı! Yaralılar var
Kocaeli'de işçi servisi ile tır çarpıştı! Yaralılar var
Batı Karadeniz için uyarı yapıldı! Fırtınaya dikkat
Batı Karadeniz için uyarı yapıldı! Fırtınaya dikkat
CHP'nin İmralı kararını destekleyen Tanju Özcan: Tehdit ediliyorum
CHP'nin İmralı kararını destekleyen Tanju Özcan: Tehdit ediliyorum
Fenerbahçe maçında Rizespor'un ilk golü öncesi faul var mı? Kırmızı kart doğru mu? Trio yorumladı
Fenerbahçe maçında Rizespor'un ilk golü öncesi faul var mı? Kırmızı kart doğru mu? Trio yorumladı
Arda Güler'li Real Madrid deplasmanda puan kaybetti
Arda Güler'li Real Madrid deplasmanda puan kaybetti
Saadettin Saran: Oyuncularımızla gurur duyuyoruz
Saadettin Saran: Oyuncularımızla gurur duyuyoruz