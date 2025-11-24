BIST 10.911
DOLAR 42,45
EURO 48,96
ALTIN 5.541,15
HABER /  SPOR

Tedesco Fenerbahçe 2-0 yenikken devre arasında futbolculara ne dediğini anlattı

Tedesco Fenerbahçe 2-0 yenikken devre arasında futbolculara ne dediğini anlattı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-2 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, 2-0 yenik girdiği Çaykur Rizespor maçının devre arasında futbolcularla yaptığı görüşmeyi anlattı. Tedesco, "Öz güvenli olmamız gerektiğini konuştuk. Kendi oyunumuza inanmamız gerektiğini konuştuk. Aynı zamanda bir gol atarsak bu maçı çevirebileceğimizi ve buna inanmamız gerektiğini konuştuk. Takım, bunları ikinci yarıda iyi bir şekilde sahaya yansıttı." dedi.

Abone ol

Tedesco, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir maç oynadıklarını söyledi.

İyi bir takıma karşı oynadıklarını belirten Tedesco, "İyi futbol oynayan bir takıma karşı oynadık. Teknik direktörleri de takımını bu maça çok iyi hazırlamıştı. Maçı çevirebilmemiz için çok fazla enerji sarf etmemiz gerekti." diye konuştu.

Tedesco, devre arasında futbolcularla görüştüğünü anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öz güvenli olmamız gerektiğini konuştuk. Kendi oyunumuza inanmamız gerektiğini konuştuk. Aynı zamanda bir gol atarsak bu maçı çevirebileceğimizi ve buna inanmamız gerektiğini konuştuk. Takım, bunları ikinci yarıda iyi bir şekilde sahaya yansıttı. Şunu söyleyebilirim ki çok net bir şekilde bütün takımın almış olduğu bir galibiyet. Çünkü takımın içerisindeki ilk oyuncudan son oyuncuya kadar çok güzel bir enerji var. O yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum."

Rakiplerinin son oynadığı maçı da izlediğini dile getiren Tedesco, "Özellikle büyük takımlara karşı oynadıkları maçları izlemiştim. O maçların hepsinde iyi bir oyun sergilemişlerdi. Aynı zamanda bize karşı oynarken de kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Dolayısıyla çok özgür bir şekilde oynayabiliyorlar." ifadesini kullandı.

Tedesco, Çaykur Rizespor'un merkezinde çok güçlü ve teknik oyuncuların olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle 6 numara Papanikolaou sürekli top isteyen bir oyuncu. 2-8 numaraları bence değerli oyuncular. Forvet oyuncuları hem bağlantıya gelen hem arkaya koşu yapan oyuncu. Dolayısıyla güçlü bir takıma karşı oynadık. Verkaçlar yapıyorlardı. Bütün bunlara aslında biz hazırlanmıştık ama maça ne kadar hazırlanırsanız hazırlanın, maçın içerisindeki o duygu farklıdır."

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul için valilikten 'sokak köpeği' kararı! Tüm ilçelere talimat verildi artık...
İstanbul için valilikten 'sokak köpeği' kararı! Tüm ilçelere talimat verildi artık...
Altın fiyatlarında düşüş var! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında düşüş var! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?
İş arayanlar için yeni dönem başlıyor! Tarih belli oldu
İş arayanlar için yeni dönem başlıyor! Tarih belli oldu
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Union SG ile karşılacak! Cimbom'da önemli eksikler var
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Union SG ile karşılacak! Cimbom'da önemli eksikler var
Davutoğlu 20 yıl sonra Esad'ın teklifini açıkladı Davutoğlu'na "Türkiye'ye ihanet etti" suçlaması
Davutoğlu 20 yıl sonra Esad'ın teklifini açıkladı Davutoğlu'na "Türkiye'ye ihanet etti" suçlaması
Adım adım ilerliyor! İstanbul resmen kilit yüzde 90'ı geçti
Adım adım ilerliyor! İstanbul resmen kilit yüzde 90'ı geçti
Bakan Bolat'tan "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı
Bakan Bolat'tan "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı
Papa 14. Leo bu hafta Türkiye’ye geliyor
Papa 14. Leo bu hafta Türkiye’ye geliyor
Canlı yayında dikkat çeken Öcalan yorumu: Aradaki makas açıldı
Canlı yayında dikkat çeken Öcalan yorumu: Aradaki makas açıldı
Araç kiralama sektörünün aktif büyüklüğü 315 milyar liraya yaklaştı
Araç kiralama sektörünün aktif büyüklüğü 315 milyar liraya yaklaştı
'Fahiş fiyat' şikayeti! Bakanlıktan ünlü kozmetik mağazasına denetim
'Fahiş fiyat' şikayeti! Bakanlıktan ünlü kozmetik mağazasına denetim
ABD, Rusya-Ukrayna savaşında tarafların "barış taslağı" hazırladığını açıkladı
ABD, Rusya-Ukrayna savaşında tarafların "barış taslağı" hazırladığını açıkladı