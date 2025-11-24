Hem çalışıp hem de emekli maaşı alma dönemi sona eriyor!

Türkiye'de emekli olmasına rağmen çalışmaya devam eden çok sayıda kişi var. Özellikle en düşük emekli maaşı olan 16 bin 881 TL alanlar, geçim sıkıntısı nedeniyle çalışmaya devam ediyor. Böylece hem emekli maaşı hem de çalışan maaşı alarak geçimini sürdürmeye çalışıyor.