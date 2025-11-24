Hem çalışıp hem de emekli maaşı alma dönemi sona eriyor!
Milyonlarca çalışanı ve emekliyi ilgilendiren karar...Emeklilikte çifte maaş dönemi sona eriyor. SGK mevzuatına göre sigorta başlangıç tarihi Ekim 2008 olanlar, emekli olduktan sonra çalışmaya devam ederlerse emekli maaşları kesilecek.
Türkiye'de emekli olmasına rağmen çalışmaya devam eden çok sayıda kişi var. Özellikle en düşük emekli maaşı olan 16 bin 881 TL alanlar, geçim sıkıntısı nedeniyle çalışmaya devam ediyor. Böylece hem emekli maaşı hem de çalışan maaşı alarak geçimini sürdürmeye çalışıyor.
SGK mevzuatındaki değişiklikle hem çalışıp hem de emekli maaşı alma dönemi sona eriyor.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre ilk işe giriş tarihi Ekim 2008 ve sonrası olanlar, emekliliğe hak kazandıktan sonra bir tercih yapmak zorunda olacak.
ÇALIŞMAYA DEVAM EDENİN EMEKLİ AYLIĞI KESİLECEK
Bu durumdaki kişiler emeklilik dilekçesi vermeleri halinde çalışamayacak. Çalışmaya devam edenlerin emekli aylıkları kesilecek.