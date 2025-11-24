BIST 10.919
DOLAR 42,45
EURO 48,93
ALTIN 5.551,50
HABER /  EKONOMİ

Garanti BBVA'da üst düzey atama

Garanti BBVA'da üst düzey atama

Garanti BBVA Finans ve Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini, gerekli yasal süreçlerin tamamlanması ve izinlerin alınmasını takiben Kemal Atıl Özus devralacak.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA'ya 1990'da katılan ve uzun yıllar çeşitli pozisyonlarda çalıştıktan sonra Finans ve Hazineden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Aydın Güler'in görevini, Kemal Atıl Özus devralacak.

Kariyerine Ernst&Young İstanbul Ofisi'nde başlayan Özus, Akbank'ta Finansal Koordinasyon Genel Müdür Yardımcılığının ardından son olarak ING Bank'ta Mali Kontrol ve Hazine Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Özus'un bankacılık sektöründe, finansal koordinasyon ve kontrol alanında 32 yıllık tecrübesi bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Novo Nordisk Türkiye ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliği protokolü imzaladı
Novo Nordisk Türkiye ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliği protokolü imzaladı
Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 9 suçlu Türkiye'ye getirildi
Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 9 suçlu Türkiye'ye getirildi
MİT Başkanı Kalın'dan "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı
MİT Başkanı Kalın'dan "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı
Cem Küçük İmralı mevzusunda ters köşe yaptı! 'Yanlış' olur deyip CHP'ye hak verdi
Cem Küçük İmralı mevzusunda ters köşe yaptı! 'Yanlış' olur deyip CHP'ye hak verdi
Tedesco Fenerbahçe 2-0 yenikken devre arasında futbolculara ne dediğini anlattı
Tedesco Fenerbahçe 2-0 yenikken devre arasında futbolculara ne dediğini anlattı
İstanbul için valilikten 'sokak köpeği' kararı! Tüm ilçelere talimat verildi artık...
İstanbul için valilikten 'sokak köpeği' kararı! Tüm ilçelere talimat verildi artık...
Altın fiyatlarında düşüş var! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında düşüş var! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?
İş arayanlar için yeni dönem başlıyor! Tarih belli oldu
İş arayanlar için yeni dönem başlıyor! Tarih belli oldu
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Union SG ile karşılacak! Cimbom'da önemli eksikler var
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Union SG ile karşılacak! Cimbom'da önemli eksikler var
Davutoğlu 20 yıl sonra Esad'ın teklifini açıkladı Davutoğlu'na "Türkiye'ye ihanet etti" suçlaması
Davutoğlu 20 yıl sonra Esad'ın teklifini açıkladı Davutoğlu'na "Türkiye'ye ihanet etti" suçlaması
Adım adım ilerliyor! İstanbul resmen kilit yüzde 90'ı geçti
Adım adım ilerliyor! İstanbul resmen kilit yüzde 90'ı geçti
Bakan Bolat'tan "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı
Bakan Bolat'tan "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı