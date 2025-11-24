Novo Nordisk Türkiye ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliği protokolü imzaladı

Novo Nordisk Türkiye ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında imzalanan 5 yıllık işbirliği protokolü kapsamında klinik araştırmaların yanı sıra eğitim, bilim ve AR-GE alanlarında ortak çalışmalar yürütülecek.

Türkiye'nin klinik araştırma kapasitesini güçlendirmesi ve yenilikçi tedavilere erişimi artırması planlanan protokol, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen törende, Başhekim Doç. Dr. Osman Çiloğlu ile Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü Bike Başaklar arasında imzalandı.

Başhekim Doç. Dr. Çiloğlu, yaptığı konuşmada, protokolün vizyonlarını güçlendiren stratejik bir adım niteliğinde olduğunu söyledi.

İşbirliğinin, hekimlerin bilgi ve deneyimlerini güçlendireceğini, hastalara daha güncel ve etkin tedavi seçenekleri sunmalarını sağlayacağını belirten Çiloğlu, şöyle konuştu:

'Sağlık hizmetimizi yükseltecek, ülkemiz klinik araştırma kapasitesine önemli katkı sunacak işbirliğini duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Novo Nordisk Türkiye ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında imzalanan stratejik protokol, yalnızca kurumumuz için değil aynı zamanda sağlık alanında yenilikçi yaklaşım arayan tüm hastalarımız için büyük bir adımdır. Klinik araştırma, tıbbın geleceğini şekillendiren en kritik alanlardan bir tanesidir. Bu işbirliği özellikle diyabet, obezite ve kardiyovasküler hastalıklar gibi bölgemizde yaygın görülen sağlık sorunlarında, global ölçekte kullanılan en güncel tedavi seçenekleri çok daha hızlı şekilde hastalarımızın hizmetine sunulabilecek.'

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilmi Erdem Sümbül de hastanede geçmişten bugüne güçlü bilimsel birikimle çalıştıklarını vurguladı.

Uluslararası standartlarda araştırmalar yürüttüklerini anlatan Sümbül, 'Novo Nordisk Türkiye ile daha güzel işler başarabilmek adına imzaladığımız bu iyi niyet sözleşmesi, klinik araştırmalardaki kapasitemizi daha da güçlendirecek ve ülkemizin bilimsel katkısını ileriye taşıyacak önemli bir adım.' dedi.

'Uluslararası ölçekte fark yaratacak projelere imza atmak istiyoruz'

Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü Bike Başaklar da imzalanan protokolün işbirliğinden öte bilimsel bilginin paylaşımı, klinik deneyimin güçlenmesi ve daha fazla hastanın yenilikçi tedavilere erişmesi için atılmış somut bir adım olduğunun altını çizdi.

Endüstri ve hastane işbirliğiyle klinik çalışma süreçlerini daha etkin hale getirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Başaklar, 'Türkiye'nin bölgesel araştırma gücünü artırmak ve uluslararası ölçekte fark yaratacak projelere imza atmak istiyoruz. Bu işbirliğiyle hem hekimlerin öğrenme yolculuğunu destekliyor hem de hastalar için tedaviye erken erişim fırsatı yaratıyoruz. Türkiye'nin klinik araştırmalarda bölgesel liderliğini güçlendirecek bu ortaklığın, kalıcı bilimsel değer yaratacağına yürekten inanıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Başaklar, şirketlerinin Türkiye'de klinik araştırmalarda çok önemli ve stratejik konumda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

'Bu işbirliği, ülkemizde hastaların geleceğine, bilimsel gelişime ve yenilikçi tedavilere yapılan güçlü bir yatırım olacak. 30 yıldır Türkiye'deyiz ve diyabet, obezite ve nadir hastalık konularında faaliyet göstermekteyiz. Biz Türkiye'de stratejik bir araştırma merkezi olarak faaliyet gösteriyoruz. 7 ülke Novo Nordisk Türkiye'ye bağlı, bu çok önemli. 2025 yılında bölgesel merkezde 34 aktif çalışmada 1200'den fazla hastamız yer aldı. Bu araştırmaların 28'i de Türkiye'deydi. Bu Türkiye için çok sevindirici bir rakam. Ben bu ortaklığın sağlık alanında hem ülkemizin AR-GE kapasitesini güçlendireceğini hem de hastaların iyileşmesine katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum.'

Novo Nordisk'ten Türkiye'ye 5 yılda 1 milyar liralık yatırım

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 yıldır diyabet, obezite ve kardiyovasküler hastalık gibi terapi alanlarında 8 klinik çalışma yürüten Novo Nordisk, yeni protokol kapsamında gelecek seneden itibaren 7 yeni çalışma daha yapacak.

Şirket, 5 yıl boyunca diyabet, obezite, nadir hastalıklar, kardiyovasküler gibi birçok terapi alanında çeşitli eğitim programları düzenleyecek, klinik dünyasındaki uluslararası gelişmeleri aktaracak, bilimsel etkinliklerde ortak çalışmaları destekleyerek araştırma süreçlerinin daha etkin, kaliteli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayacak.

Türkiye'de yönetilen bölgesel klinik araştırma merkezinde Türkiye'nin yanında Cezayir, Fas, Lübnan, Mısır, Umman, Suudi Arabistan'daki çalışmaları da koordine eden Novo Nordisk, hasta odaklı yaklaşımından güç alan stratejik ortaklıkla yalnızca klinik çalışma sayısının artmasını değil aynı zamanda araştırma kalitesinin yükselmesini, hekimlerin bilgi birikiminin gelişmesini ve hasta yaşam kalitesine kalıcı katkı sağlanmasını planlıyor.

Novo Nordisk, insanların daha sağlıklı ve iyi bir yaşam sürmesine yardımcı olmak, hekimleri yenilikçi tedavi yöntemleriyle buluşturmak ve Türkiye'nin bilimsel potansiyelini uluslararası düzeyde görünür kılmak amacıyla klinik araştırmalara yönelik yatırımlarını kararlılıkla sürdürüyor.

Türkiye'de klinik araştırmalara son 5 yılda 1 milyar lira yatırım yapan ve geçen yıl yürütülen 34 çalışmanın 28'ini burada gerçekleştiren şirket, yatırımlarını her yıl katlayarak artırmayı hedefliyor.