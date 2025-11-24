MİT Başkanı Kalın'dan "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Abone ol

Mesajında, Türkiye'nin yarınlarını ilim, irfan ve adanmışlıkla inşa eden, gençlerin kalplerini sevgi ve özveriyle dolduran değerli öğretmenlerin "24 Kasım Öğretmenler Günü"nü tebrik eden Kalın, bir kalemi eline alıp bir yüreğe dokunan, bir fikri yeşerten her öğretmenin milletin hafızasını, vicdanını ve umudunu şekillendirdiğini vurguladı.

Öğretmenlerin rehberliğinin geleceğe uzanan yolda gençler için her zaman güvenilir bir pusula olduğunu aktaran Kalın, "Bu duygularla Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, görevini aşkla sürdüren tüm öğretmenlerimize en içten şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.