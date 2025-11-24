BIST 10.911
Motosikletini yolun kenarına park edip karşıya geçmeye çalıştı! Feci kaza...

Anadolu Ajansı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

D-400 kara yolu kenarına motosikletini park eden Mustafa Yalçın'a (75), yakınının evine uğramak için yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada B.A. (25) idaresindeki 42 BZA 88 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Yalçın'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yalçın'ın cenazesi, incelemenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Otomobil sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.

