Herkes Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Asensio'yu konuşuyor: ''Yok artık daha neler!''

Asensio'nun Çaykur Rizespor karşısında attığı iki gol ve gösterdiği üstün performans, İspanyol basınında manşetlere taşındı. Marca ve AS gazeteleri, yıldız oyuncuyu "durdurulamaz", "zaferin mimarı" ve "Fenerbahçe'nin yeni lideri" ifadeleriyle övdü.

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor deplasmanında 2-0 geriye düştüğü maçı 5-2 kazanması yalnızca Türkiye'de değil, İspanya'da da geniş yankı uyandırdı. İspanya Milli Takımı oyuncusu Marco Asensio'nun iki golle geri dönüşün başrolünü üstlenmesi, ülkenin önde gelen gazeteleri Marca ve AS'ın manşetlerine taşındı.

MARCA: ASENSIO HÂLÂ DURDURULAMAZ BİRİ

Marca gazetesi, Asensio'nun performansını övgü dolu ifadelerle değerlendirdi. Maçı "Asensio hâlâ durdurulamaz biri" başlığıyla duyuran gazete, İspanyol yıldızın Türkiye'de oynadığı son dokuz maçta altı gol attığını hatırlatarak, fiziksel olarak daha sert bir ligde bu seviyeyi yakalamasını "zamanın Marco'yu haklı çıkardığı" sözleriyle anlattı. Haberde, Asensio'nun özgüveni arttıkça takımın en kritik oyuncusu hâline geldiği vurgulandı.

"TARAFTARIN KALBİNİ KAZANDI"

Marca ayrıca Asensio'nun Fenerbahçe'nin rekabet seviyesini yukarı çektiğini, kulübün yeni yıldızı olduğunu ve sarı-lacivertli taraftarların ondan şampiyonluk beklediğini yazdı. Gazeteye göre Asensio artık yalnızca bir transfer başarısı değil, takımın kaderini değiştiren isimlerden biri.

AS: FENERBAHÇE'NİN ZAFERİNİN MİMARI

Madrid merkezli bir diğer büyük gazete AS ise maçı "Fenerbahçe'nin zaferinin mimarı Asensio" manşetiyle duyurdu. Haberde İspanyol futbolcunun takımı üst üste beşinci galibiyetine taşıdığı ifade edildi. AS, Asensio'nun ilk golü takipçiliğiyle attığını, ikinci golünün ise "alışılmadık, teknik açıdan muhteşem ve kalecinin çıkaramayacağı bir noktaya giden" bir vuruş olduğunu yazdı.