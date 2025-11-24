BIST 10.911
Trump: Tarife gelirleri yakında rekor kıracak

ABD Başkanı Donald Trump, ithalat tarifelerinden elde edilen gelirin “stok alımlarının normale dönmesiyle birlikte tarihi seviyeleri aşacağını” öne sürdü. Tartışmalı tarife programı Yüksek Mahkeme’nin değerlendirmesinde bulunurken, Washington’da ticaret yetkileri üzerine hukuki mücadele sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkenin dış ticaretinde uygulanan tarifelerin bütçeye güçlü katkı sağladığını savundu. Trump, bazı ithalatçıların son dönemde ek vergilerden kaçınmak için yüksek miktarda stok yaptığını belirterek, “artık etkisini yitirdiğini” söylediği bu yöntemin sona ermesiyle tarife gelirlerinde keskin bir artış yaşanacağını iddia etti.

Trump, tarifelerin tüm kalemlerde tam olarak devreye girmesiyle birlikte ABD’ye yapılacak ödemelerin “tarihi seviyelerin de üzerine çıkacağını, rekor seviyelere ulaşacağını” ifade etti.

“BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ ULUSAL GÜVENLİK VE REFAH SAĞLAYACAK”

Tarife gelirlerinin ekonomiye önemli katkı sağlayacağını dile getiren Trump, uygulamanın ülkeye “benzeri görülmemiş ulusal güvenlik ve refah” getireceğini öne sürdü. Ayrıca, tartışmalı tarife düzenlemeleriyle ilgili Yüksek Mahkemenin değerlendirmesini “dört gözle beklediğini” belirtti.

Trump, sert eleştirilere rağmen tarifeleri ekonomik baskı ve diplomasi aracı olarak kullanmayı sürdüreceğini de ima etti.

TARİFELER ÜZERİNDE SÜREN HUKUK MÜCADELESİ

Trump yönetimi, ikinci kez göreve gelmesinin ardından, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) uyarınca çeşitli ithalat ürünlerine ek vergiler getirmişti. Yönetim, bu tarifelerin ulusal güvenlik ve ekonomik çıkarlar açısından gerekli olduğunu savunmuştu.

Ancak söz konusu düzenlemeler, bazı eyaletler ve şirketler tarafından ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesine taşınmıştı. Şikayetçiler, tarifelerin IEEPA’nın öngördüğü acil durum yetkilerinin dışına çıktığını ileri sürdü.

ALT MAHKEME TARİFELERİ “YETKİ AŞIMI” SAYMIŞTI

Uluslararası Ticaret Mahkemesi, 28 Mayıs’ta açıkladığı kararında, karşılıklılık esasına dayanan tarifelerin başkanın IEEPA kapsamındaki yetkilerini aştığına hükmetti.

Washington yönetimi ise kararın, “hükümetin diplomasisine zarar verdiği ve başkanlık yetkisine müdahale ettiği” gerekçesiyle temyize gitti.

Temyiz Mahkemesi, 29 Ağustos’ta alt mahkemenin kararını büyük oranda onayladı ancak tarifelerin hemen iptal edilmesini reddederek Trump yönetimine Yüksek Mahkemeye başvurma süresi tanıdı.

DAVA YÜKSEK MAHKEMEYE TAŞINDI

Trump yönetimi, tarifelerin çoğunun yasa dışı bulunduğu karara karşı Yüksek Mahkemeye “hızlı inceleme” talebiyle başvuruda bulundu.

Mahkeme, 5 Kasım’da yapılan duruşmada, tarifelerin başkanın acil durum yetkilerini aşıp aşmadığını değerlendirmek üzere tarafların görüşlerini dinledi. Nihai kararın ne zaman verileceğine ilişkin takvim ise henüz açıklanmadı.

