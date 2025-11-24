Emine Erdoğan'dan "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Öğrencilerinin hayallerine kanat olan her öğretmenimize teşekkür ediyor, yüreklerde ölümsüzleşen şehit öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Bazen bir sözle bir hayali filizlendiren, bazen bir dokunuşla bir geleceği değiştiren tüm öğretmenlerimizin gününü gönülden tebrik ediyorum. Öğrencilerinin hayallerine kanat olan her öğretmenimize teşekkür ediyor, yüreklerde ölümsüzleşen şehit öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum."