Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Bunlar artık ülkeye sokulmayacak

Ticaret Bakanlığı merdiven altı üretimler için düğmeye bastı. 2026 itibarıyla başlanacak uygulamada isimsiz üretilen oyuncakların ülkeye girişi engellenecek. Gerekli bilgilerin yer almadığı ürünler 'işaretleme eksikliği' nedeniyle geri gönderilecek. İşte detaylar...

Ticaret Bakanlığı 2026 için hazırlıklara başladı. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi ile piyasada yönetmeliğe aykırı ürünlerin satışı engellenecek. Bakanlık özellikle isimsiz olarak üretilen oyuncakları radarına aldı. 2026'dan itibaren başlayacak yeni uygulamayla, kimin ürettiği belli olmayan 'isimsiz' oyuncakların ülkeye girişi yasaklanacak.

UYGULAMA 1 OCAK'TA BAŞLIYOR

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, Bakanlık, 1 Ocak 2026’dan itibaren ithalat aşamasındaki oyuncak denetimlerinde imalatçı ve ithalatçı firmaların bilgilerinin ürünün üzerinde yer alıp almadığını kontrol edecek. Bilgilerin eksik olması hâlinde denetim olumsuz olacak.

DENETİMLER SIKILAŞTIRILIYOR

Türkiye’de piyasaya sunulan ithal edilen oyuncaklarda imalatçıların ticari isim, marka ve adres bilgilerine yer vermesi gerekiyor. Ancak bakanlık ekiplerince yapılan ürün güvenliği denetimlerinde, üzerinde veya ambalajında imalatçı adı veya markası ile adresi bulunmayan çok sayıda oyuncakla karşılaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen bakanlık, ilgili oda, borsa ve sivil toplum kuruluşlarına bir uyarı yazısı yolladı.

ÜLKEYE SOKULMAYACAK

Buna göre, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürütülecek denetimlerde, oyuncak üzerinde, bunun mümkün olmadığı durumlarda ambalajında ya da oyuncağın yanındaki bir belgede imalatçı ve ithalatçının isimlerinin, kayıtlı ticari isimlerinin veya kayıtlı ticari markalarının ve adreslerinin olup olmadığı kontrol edilecek.

Bu bilgilerin yer almadığı başvurular “işaretleme eksikliği” gerekçesiyle reddedilecek. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, yeni uygulama sayesinde vatandaşların riskli ve güvenli oyuncak arasındaki farkı daha kolay ayırt edebileceğine işaret etti.