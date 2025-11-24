BIST 10.853
"Çok dikkate almamak lazım" demişti! Cem Yılmaz'dan komik dans paylaşımı

Komedyen Cem Yılmaz, yapay zeka ile kendisinin dans ettiği bir video oluşturup sosyal medyada paylaştı.

Cem Yılmaz daha önce yapay zekayla ilgili "Bir süre sonra kimin gerçek, kimin taklit olduğunu ayırt edemeyeceğiz ama o kadar da ciddiye almamak lâzım" demişti.

Ünlü komedyen, önceki akşam sosyal medyada eğlenceli bir paylaşımda bulundu.

Yılmaz, yapay zekayla oluşturduğu dans videsunu "Dans benim her şeyim. Danssız bir hayat düşünemem" notuyla yayımladı. 

Daha sonra görüntülerin gerçek olduğunu düşünenler için şu açıklamayı yaptı: "Şaka.. Oturuyorum."

Cem Yılmaz'ın videosu sosyal medyada gündem oldu.

