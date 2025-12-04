Emrah, küçük oğlunu paylaştı! Gören herkes aynı yorumu yaptı: ''Aynı Küçük Emrah''
'Küçük Emrah' olarak hafızalarda yer eden Emrah Erdoğan İpek, sosyal medya hesabından 11 yaşına giren küçük oğlu Elyesa'nın doğum gününü kutladı. Emrah'ın küçük oğlu Elyesa'yı gören herkesin aklına Emrah'ın kabul etmediği oğlu Tayfun geldi. Yapılan yorumların çoğu: ''Küçük Emrah'a benziyor''
Götür Beni Gittiğin Yere, Unutabilsem, Ağla Gözbebeğim, Bizi Kimse Ayıramaz, Belalım Benim, Boynu Bükükler, Vurmayın isimli unutulmaz şarkılarla adından sıkça söz ettiren ve 'Küçük Emrah' ismiyle hafızalara kazınan şarkıcı Emrah son paylaşımıyla dikkat çekti. Sosyal medya hesabından 11 yaşındaki oğlunu paylaşan Emrah'ın o paylaşımına yorum yağdı.
Emrah'ın Sibel Kirer ile evliliğinden Elyesa ve Eleysa adında iki çocuğu var.
Çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla sık sık ilgi odağı olan başarılı şarkıcı, son olarak oğlu Elyesa'nın doğum gününü kutladı.
Instagram hesabından bir paylaşım yapan Emrah, gönderisine "Canım oğlum, doğum günün kutlu olsun… Ve artık 11 yaşındasın. Allah'ım seni nazarlardan korusun" notunu düştü.