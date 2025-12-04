Emrah, küçük oğlunu paylaştı! Gören herkes aynı yorumu yaptı: ''Aynı Küçük Emrah''

Götür Beni Gittiğin Yere, Unutabilsem, Ağla Gözbebeğim, Bizi Kimse Ayıramaz, Belalım Benim, Boynu Bükükler, Vurmayın isimli unutulmaz şarkılarla adından sıkça söz ettiren ve 'Küçük Emrah' ismiyle hafızalara kazınan şarkıcı Emrah son paylaşımıyla dikkat çekti. Sosyal medya hesabından 11 yaşındaki oğlunu paylaşan Emrah'ın o paylaşımına yorum yağdı.