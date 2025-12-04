BIST 10.919
DOLAR 42,45
EURO 49,65
ALTIN 5.737,35

Emeklilik açıklaması geldi! Giray Altınok sinyalini verdi

|
Emeklilik açıklaması geldi! Giray Altınok sinyalini verdi

'Prens' dizisiyle adından sıkça söz ettiren Giray Altınok'tan hayranlarını üzecek emeklilik açıklaması geldi. 'Ne olursa emekli olursunuz?' sorusuna bakın ne yanıt verdi.

Emeklilik açıklaması geldi! Giray Altınok sinyalini verdi - Resim: 1

Son dönemlerin parlayan yıldızlarından biri olan ve projeleriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Giray Altınok, başarılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 

14
Emeklilik açıklaması geldi! Giray Altınok sinyalini verdi - Resim: 2

Katıldığı bir davette gazetecilerin sorularını yanıtlayan Altınok, emeklilik sorusuna şaşırtan bir yanıt verdi.

24
Emeklilik açıklaması geldi! Giray Altınok sinyalini verdi - Resim: 3

EMEKLİLİK SORUSUNA ŞAŞIRTAN YANIT

Altınok'a "Ne olursa emekli olursunuz?" sorusu yöneltildi. 

34
Emeklilik açıklaması geldi! Giray Altınok sinyalini verdi - Resim: 4

Ünlü oyuncu ise "Yorulursam emekli olurum. Evimizi, arabamızı aldık. Yeter çok şükür" yanıtını vererek emekliliğe yeşil ışık yaktı. 

44