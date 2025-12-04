Emeklilik açıklaması geldi! Giray Altınok sinyalini verdi
'Prens' dizisiyle adından sıkça söz ettiren Giray Altınok'tan hayranlarını üzecek emeklilik açıklaması geldi. 'Ne olursa emekli olursunuz?' sorusuna bakın ne yanıt verdi.
Son dönemlerin parlayan yıldızlarından biri olan ve projeleriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Giray Altınok, başarılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Katıldığı bir davette gazetecilerin sorularını yanıtlayan Altınok, emeklilik sorusuna şaşırtan bir yanıt verdi.
EMEKLİLİK SORUSUNA ŞAŞIRTAN YANIT
Altınok'a "Ne olursa emekli olursunuz?" sorusu yöneltildi.
Ünlü oyuncu ise "Yorulursam emekli olurum. Evimizi, arabamızı aldık. Yeter çok şükür" yanıtını vererek emekliliğe yeşil ışık yaktı.
