Fatih Ürek öldü mü? Sevenlerini endişelendiren gelişme...
Ekim ayında geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavisi süren Fatih Ürek hakkında, sosyal medyada “öldü” iddiaları yayıldı. Ünlü sanatçının menajeri konuya dair çok önemli açıklamalarda bulundu.
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, 15 Ekim 2025’te evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmış, duran kalbi yeniden çalıştırılarak yoğun bakıma alınmıştı.
Aradan yaklaşık 50 gün geçmesine rağmen sosyal medyada “Fatih Ürek öldü” şeklindeki asılsız iddialar yeniden gündeme geldi.
Ürek’in menajeri Mert Siliv son yaptığı açıklamada, sanatçının sağlık durumunun hâlâ kritik olduğunu belirtti.
Siliv, tedavi sürecinin uzun sürdüğünü, kalbin durması nedeniyle ciddi bir süreç yönetildiğini ifade ederek, Ürek’in hâlâ yoğun bakımda olduğu bilgisini paylaştı.