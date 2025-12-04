Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen öfkeden deliye döndü!
Geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekanda aksilik üstüne aksilik yaşayan şarkıcı Gökhan Türkmen, mekanı sosyal medya hesabında yerden yere vurdu. Sanatçı dostlarını uyarırken, seyircisinden de özür diledi.
"Çatı Katı", "Sen İstanbul'sun", "Mahşer", "Aşk Lazım" gibi birçok hit şarkısıyla gönüllerde taht kuran Gökhan Türkmen'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
Şarkıcılık kariyerindeki başarısı kadar, sahneleri ve aykırı kombinleriyle sık sık gündem olan Gökhan Türkmen, en son güzel kızının Atatürk'e özel seslendirdiği şarkıyla gündeme oturmuştu.
Gökhan Türkmen, geçtiğimiz saatlerde sahne aldığı mekandan duyduğu rahatsızlık üzerine mekanı yerden yere vurdu.
Sahne aldığı mekan yeni olmasına rağmen yaşananlar adına seyircisinden özür dileyen Gökhan Türkmen, sanatçı dostlarını da uyardı.
'Birbirinden değerli sevenlerimi böyle saçma ve kötü işletilen bir yerde (üstelik yeni olmasına ramen) ağırladığım için çok üzgünüm. Hakkınızı helal edin. Gerçekleşen sıkıntılar bizde kalsın.
Bir daha sizinle beraber bu mekanda olamayacağımızı üzüntüyle söylemek zorundayım. Ve burada çıkma ihtimali olan sanatçı arkadaşlarım için de bir uyarı olsun isterim. Herkes bu işi yapmak zorunda değil' açıklamasında bulunan Gökhan Türkmen, sosyal medya hesabından kendisine gelen mekan hakkındaki ifşaları tek tek paylaştı.