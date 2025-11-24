İmralı bilmecesi! Komisyon heyeti İmralı'ya ne zaman gidecek? Feti Yıldız'dan dikkat çeken mesaj

Hüseyin Yayman, Feti Yıldız ve Gülistan Kılıç Koçyiğit’ten oluşan komisyon heyetinin İmralı'ya bugün gideceği öne sürüldü. Ancak AK Partili Yayman görüşmenin salı ya da çarşamba günü olacağını kaydetti. DEM kaynakları ise, ellerine ulaşan bir bilginin olmadığını söyledi. İmralı ziyaretinin vakti henüz tam olarak netleşmezken MHP'li Feti Yıldız'ın paylaştığı mesaj dikkat çekti.

TÜRKİYE bu hafta İmralı ziyaretine kilitlendi.. "Terörsüz Türkiye" sürecini yöneten Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüşmeye gidiyor. Heyetin dün (23 Kasım) İmralı'ya gitmek için Adalet Bakanlığı'na başvurduğu ve iznin çıktığı öğrenildi.

HEYET BUGÜN GİDECEK İDDİASI

Türkiye Gazetesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten olaşan heyetin, terör örgütü PKK lideri Öcalan ile görüşmek için 1-2 saat içinde İmralı'ya hareket edeceği öne sürüldü. İmralı'ya gitmesi beklenen MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan da X hesabından şöyle bir paylaşım geldi:

-"Bizleri hayra anahtar, şerre kilit eyle Allah'ım"

YARIN YA DA ÇARŞAMBA GÜNÜ

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; heyet İmralı'ya Salı ya da Çarşamba günü gidecek. Bugün için herhangi bir ziyaret planlanmıyor. DEM Parti kaynakları da, "Elimize ulaşan bir bilgi yok" dedi.

MİT organize edecek

Heyetin İstanbul'dan helikopter ile İmralı Adası'na gideceği aktarıldı. Heyetin ulaşımını ve teknik detayları da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) organize edecek.

İMRALI TUTANAKLAR 10 YIL GİZLİ KALACAK Yapılacak görüşmede komisyon heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı dinleyecek. Görüşmenin tutanakları 10 yıl boyunca kapalı tutulacak.

İmralı'ya heyet yollama kararı

Terörsüz Türkiye sürecini başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Gocunmam, gerekirse İmralı'ya ben giderim" açıklaması ile de süreci hızlandırmıştı. Devlet Bahçeli'nin bu çıkışının ardından 21 Kasım'da süreç için kurulan komisyon toplandı. Komisyon gizli yapıldı. CHP hem komisyona katılmadı hem de heyete üye vermeyeceğini açıkladı.

Kim ne oy verdi?

Oylamada Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi'nden oluşan Yeni Yol Grubu çekimser oy kullandı. Yeni Yol Grubu ardından İmralı Heyeti'ne üye vermeyeceklerini açıkladı. İmralı'ya gidilmesine karşı çıkan Yeniden Refah Partisi de oylamaya katılmadı. Demokrat Parti ile Cumhur İttifakı'ndan DSP ve Hüda-Par İmralı'ya gidiş aleyhine oy verdi.