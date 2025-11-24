BIST 10.853
THY'den bilet kampanyası! Tarihler duyuruldu

Türk Hava Yolları (THY), bazı Güney Avrupa ülkelerine, gidiş-dönüş 129 dolardan başlayan avantajlı fiyatlarla uçuş gerçekleştirecek.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen THY yolcuları, 30 Kasım'a kadar satın alacakları biletlerle, 12 Ocak 2026-18 Mart 2026 tarihleri aralığında Atina ve Selanik'e 129 dolar, Torino, Bari, Napoli, Katanya'ya 189 dolar, Roma, Milano, Venedik, Bolonya, Malta, Lyon, Marsilya, Nice, Toulouse, Bordo'ya 199 dolar, Barselona, Madrid ve diğer İspanya şehirlerine 209 dolar, Paris, Lizbon ve Porto'ya ise 219 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı elde edecek.

Kampanya kapsamında geçerli olan fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesi ücretleri olurken, kapsam dışı seyahat dönemleri ve kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" web adresinden, 444 0 849 numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabiliyor.

