BIST 10.853
DOLAR 42,44
EURO 49,04
ALTIN 5.554,15
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

UlaşımPark Avrupa’da 4 yıldızla tescillendi

UlaşımPark Avrupa’da 4 yıldızla tescillendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki UlaşımPark, “EFQM Mükemmellik Modeli” kapsamında yapılan değerlendirmeyi başarıyla tamamlayarak, toplu ulaşımda kalite ve kurumsal yönetimdeki başarısını 4 yıldızla tescilledi.

Abone ol

ULAŞIMPARK’TAN EFQM’DE ULUSLARARASI BAŞARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin erişilebilir, çevreye duyarlı, konforlu, güvenli ulaşım hizmeti sunma misyonu ile çalışan iştiraki UlaşımPark, kurumsal gelişim ve kalite yönetimi alanında uluslararası düzeyde büyük bir başarıya daha imza attı. UlaşımPark, EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı’nın (EFQM) dokuz ana kriter üzerine kurduğu Mükemmellik Modeli kapsamında gerçekleştirilen değerlendirme sürecini başarı ile tamamlayarak 4 yıldız almaya hak kazandı.

UlaşımPark Avrupa’da 4 yıldızla tescillendi - Resim: 0

TOPLU TAŞIMADA ÖRNEK KURUMSAL YÖNETİM

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen ödül törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, UlaşımPark A.Ş. Genel Müdürü Serhan Çatal ve UlaşımPark ilgilileri katılım sağladı. Türkiye’de toplu ulaşım sektöründe kalite ve kurumsal yönetim konusunda örnek gösterilerek, 15 farklı alanda kalite yönetim sistemi belgesine sahip olan UlaşımPark; EFQM tarafından uygun görülen 4 yıldızı ile kaliteli ve güvenli hizmet anlayışını bir kez daha ortaya koydu.

ULAŞIMDA HİZMET KALİTESİNİN SOMUT GÖSTERGESİ

UlaşımPark yetkilileri, kurumların yönetim anlayışını, süreç olgunluğunu, sürdürülebilirlik yaklaşımını ve toplum için ürettiği değeri uluslararası ölçekte değerlendiren prestijli bir sistem olan EFQM’dan elde edilen bu başarının yalnızca kurumsal bir sonuç değil, aynı zamanda vatandaşlara sunulan hizmetin kalitesine verilen önemin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı. Değerlendirme sürecine katkı sağlayan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür edilirken, kurumun mükemmellik yolculuğuna aynı kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Belçika'da 3 günlük grev başladı! Ülkede hayat durma noktasında
Belçika'da 3 günlük grev başladı! Ülkede hayat durma noktasında
Macron yeni askerlik sistemini birkaç gün içinde açıklayabilir
Macron yeni askerlik sistemini birkaç gün içinde açıklayabilir
"Dünyanın en uzun adamı" Sultan'ın hayatı belgesel olacak
"Dünyanın en uzun adamı" Sultan'ın hayatı belgesel olacak
"Çok dikkate almamak lazım" demişti! Cem Yılmaz'dan komik dans paylaşımı
"Çok dikkate almamak lazım" demişti! Cem Yılmaz'dan komik dans paylaşımı
TFF açıkça uyardı: Bazı kulüpler zarar görecek! Bahis skandalının perde arkası
TFF açıkça uyardı: Bazı kulüpler zarar görecek! Bahis skandalının perde arkası
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazzeli Meryem'in sesini duydu talimat verdi! 2 yıllık hasret bitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazzeli Meryem'in sesini duydu talimat verdi! 2 yıllık hasret bitti
Öğretmenleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı anlattı
Öğretmenleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı anlattı
MediaMarkt yenilenmiş cihaz satışında 6 ayda yüzde 100 büyüdü
MediaMarkt yenilenmiş cihaz satışında 6 ayda yüzde 100 büyüdü
Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Bunlar artık ülkeye sokulmayacak
Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Bunlar artık ülkeye sokulmayacak
Herkes Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Asensio'yu konuşuyor: ''Yok artık daha neler!''
Herkes Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Asensio'yu konuşuyor: ''Yok artık daha neler!''
Konya'da öğrenci servisi devrildi: 29 yaralı
Konya'da öğrenci servisi devrildi: 29 yaralı
Emine Erdoğan'dan "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı
Emine Erdoğan'dan "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı