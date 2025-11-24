BIST 10.853
DOLAR 42,44
EURO 49,04
ALTIN 5.554,15
HABER /  GÜNCEL

"Dünyanın en uzun adamı" Sultan'ın hayatı belgesel olacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
"Dünyanın en uzun adamı" Sultan'ın hayatı belgesel olacak

Mardin'de yaşayan, 2 metre 51 santimetre boyuyla "dünyanın en uzun boylu adamı" olan Sultan Kösen, İngiltere'de hayatının anlatılacağı belgesel çekimlerine katılacak.

Abone ol

Derik ilçesinin kırsal Dede Mahallesi'nde doğan, boyunun yanı sıra 27,5 santimetrelik el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve rekoru 16 yıldır kimseye kaptırmayan Kösen, bugüne kadar 136 ülkeye 500'ü aşkın ziyaret gerçekleştirdi.

Gittiği her ülkede yoğun bir ilgiye karşılaşan dev adam Kösen, 25 Kasım'da İngiltere'nin başkenti Londra'da olacak.

Yaklaşık bir hafta boyunca Londra'da bulunacak Kösen, uluslararası bir film yapım şirketi tarafından çekilecek belgeselinde hayatını anlatacak.

"Dünyanın en uzun adamı" Sultan'ın hayatı belgesel olacak - Resim: 0

Guinness Dünya Rekorları Ofisi'ni de ziyaret ederek boyunu ölçtürüp rekorunu yeniden tescil ettirecek olan Kösen, kendisinin de yer aldığı Guinness Rekorlar Kitabı'nı imzalayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
"Çok dikkate almamak lazım" demişti! Cem Yılmaz'dan komik dans paylaşımı
"Çok dikkate almamak lazım" demişti! Cem Yılmaz'dan komik dans paylaşımı
TFF açıkça uyardı: Bazı kulüpler zarar görecek! Bahis skandalının perde arkası
TFF açıkça uyardı: Bazı kulüpler zarar görecek! Bahis skandalının perde arkası
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazzeli Meryem'in sesini duydu talimat verdi! 2 yıllık hasret bitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazzeli Meryem'in sesini duydu talimat verdi! 2 yıllık hasret bitti
Öğretmenleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı anlattı
Öğretmenleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı anlattı
MediaMarkt yenilenmiş cihaz satışında 6 ayda yüzde 100 büyüdü
MediaMarkt yenilenmiş cihaz satışında 6 ayda yüzde 100 büyüdü
Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Bunlar artık ülkeye sokulmayacak
Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Bunlar artık ülkeye sokulmayacak
Herkes Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Asensio'yu konuşuyor: ''Yok artık daha neler!''
Herkes Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Asensio'yu konuşuyor: ''Yok artık daha neler!''
Konya'da öğrenci servisi devrildi: 29 yaralı
Konya'da öğrenci servisi devrildi: 29 yaralı
Emine Erdoğan'dan "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı
Emine Erdoğan'dan "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı
Trump: Tarife gelirleri yakında rekor kıracak
Trump: Tarife gelirleri yakında rekor kıracak
Bakan Tekin öğretmenlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Tekin öğretmenlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti
Motosikletini yolun kenarına park edip karşıya geçmeye çalıştı! Feci kaza...
Motosikletini yolun kenarına park edip karşıya geçmeye çalıştı! Feci kaza...