"Dünyanın en uzun adamı" Sultan'ın hayatı belgesel olacak

Mardin'de yaşayan, 2 metre 51 santimetre boyuyla "dünyanın en uzun boylu adamı" olan Sultan Kösen, İngiltere'de hayatının anlatılacağı belgesel çekimlerine katılacak.

Derik ilçesinin kırsal Dede Mahallesi'nde doğan, boyunun yanı sıra 27,5 santimetrelik el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve rekoru 16 yıldır kimseye kaptırmayan Kösen, bugüne kadar 136 ülkeye 500'ü aşkın ziyaret gerçekleştirdi.

Gittiği her ülkede yoğun bir ilgiye karşılaşan dev adam Kösen, 25 Kasım'da İngiltere'nin başkenti Londra'da olacak.

Yaklaşık bir hafta boyunca Londra'da bulunacak Kösen, uluslararası bir film yapım şirketi tarafından çekilecek belgeselinde hayatını anlatacak.

Guinness Dünya Rekorları Ofisi'ni de ziyaret ederek boyunu ölçtürüp rekorunu yeniden tescil ettirecek olan Kösen, kendisinin de yer aldığı Guinness Rekorlar Kitabı'nı imzalayacak.