Kulislerde konuşulan son rakam sızdı! Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı kasım ayının son haftasına girilmesiyle birlikte vatandaşın gündeminde iyiden iyiye ilk sıralara yerleşti.
Son olarak; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yıl aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonunu toplayarak işçi ve işveren temsilcileriyle yeniden bir araya geleceklerini belirterek, "Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum." dedi.
Asgari ücret halen 22 bin 104 TL olarak uygulanıyor.
Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
İşte son kulisler ve son rakamlar!
EKONOMİ ÇEVRELERİNDE HANGİ TAHMİNLER KONUŞULUYOR?
Kulislerde asgari ücret zammına ilişkin olarak hükümetin geçen yıl izlediği politikanın unutulmaması gerektiği dile getiriliyor. Komisyon, 2024 yılında gerçekleşen enflasyon oranı yerine, 2025 yılı için hedeflenen enflasyon verisini dikkate almıştı.
Geçtiğimiz yıl yüzde 44 enflasyona karşın komisyon asgari ücrete yüzde 30 zam yapmıştı. Kulislerde bu yılda hükümetin yürütülen sıkı para politikaları doğrultusunda yine hedeflenen enflasyona göre karar verebileceği öne sürülüyor.