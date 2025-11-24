BIST 10.853
Mersin'de vahşet! Hafriyat döküm alanında halıya sarılı erkek cesedi bulundu: Kokmasın diye...

Mersin'in Tarsus ilçesinde hafriyat döküm alanında halıya sarılmış erkek cesedi bulundu.

Fevzi Çakmak Mahallesi İbn-i Sina Bulvarı'ndaki alanda çekyata iple bağlanmış halıyı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin incelemesinde, halının içinde erkek cesedi olduğu belirlendi.

Ceset kokmasın diye tuzlanmış

Vücudunda bıçak yaraları tespit edilen cesedin kokmaması için tuzlandığı belirlendi. 

Ceset, savcılık incelemesinin ardından kimliğinin de belirlenebilmesi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

